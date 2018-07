Это была госизмена: американские политики "набросились" на Трампа за встречу с Путиным

Как пишет The Guardian, разгромный комментарий по встрече Путина и Трампа в Хельсинки дал республиканский сенатор Джон Маккейн, назвав совместную пресс-конференцию двух президентов "позором и унижением для главы Белого дома".

Читайте также: Трамп ответил на критику после встречи с Путиным

С Маккейном соглашаются спикер Палаты представителей Пол Райан и ее экс-спикер Ньют Гингрич, который назвал поведение Трампа в Хельсинки "самой серьезной ошибкой его президентства".

Президент Трамп должен объяснить свои заявления относительно нашей разведки и Путина. Это самая серьезная ошибка его президентства, и она должна быть исправлена немедленно,

– отметил Гингрич.

А Джон Бреннан, глава ЦРУ при президентстве Барака Обамы, заявил, что действия Трампа "выходят за пределы госизмены", и призвал республиканцев осудить его поведение.

"Выступление Дональда Трампа на пресс-конференции в Хельсинки выходит за всякие рамки особо тяжких должностных преступлений. Это было не что иное, как предательство. Комментарии Трампа не только абсолютно идиотские, он просто в кармане у Путина. Республиканские патриоты, где же вы???" – возмутился Бреннан в Twitter.

Donald Trump’s press conference performance in Helsinki rises to & exceeds the threshold of “high crimes & misdemeanors.” It was nothing short of treasonous. Not only were Trump’s comments imbecilic, he is wholly in the pocket of Putin. Republican Patriots: Where are you???