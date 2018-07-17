Трамп ответил на критику после встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп ответил на обвинения оппонентов, что он больше верит президенту РФ Владимиру Путину, чем разведке своей страны.

Об этом политик написал в Twitter.

Читайте также: Глава разведки США настаивает на вмешательстве РФ в выборы США

"Как я сказал сегодня и неоднократно ранее: Я очень уверен в МОИХ разведчиках. Тем не менее, я также осознаю, что чтобы построить светлое будущее, мы не можем исключительно фокусироваться на прошлом – как два крупнейших в мире ядерных государства, мы должны найти общий язык!" – отметил Трамп.

As I said today and many times before, “I have GREAT confidence in MY intelligence people.” However, I also recognize that in order to build a brighter future, we cannot exclusively focus on the past – as the world’s two largest nuclear powers, we must get along! #HELSINKI2018 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 июля 2018 г.

Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп отметил, что он поднял вопрос о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 во время встречи с президентом России Владимиром Путиным и не обвинял Россию во вмешательстве в президентские выборы.



13 июля Министерство юстиции США обвинило 12 офицеров российских разведывательных служб во вмешательстве в американские выборы 2016 года.