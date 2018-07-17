Трамп ответил на критику после встречи с Путиным
Президент США Дональд Трамп ответил на обвинения оппонентов, что он больше верит президенту РФ Владимиру Путину, чем разведке своей страны.
Об этом политик написал в Twitter.
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"Как я сказал сегодня и неоднократно ранее: Я очень уверен в МОИХ разведчиках. Тем не менее, я также осознаю, что чтобы построить светлое будущее, мы не можем исключительно фокусироваться на прошлом – как два крупнейших в мире ядерных государства, мы должны найти общий язык!" – отметил Трамп.
Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп отметил, что он поднял вопрос о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 во время встречи с президентом России Владимиром Путиным и не обвинял Россию во вмешательстве в президентские выборы.
13 июля Министерство юстиции США обвинило 12 офицеров российских разведывательных служб во вмешательстве в американские выборы 2016 года.