Трамп відповів на критику після зустрічі з Путіним

Президент США Дональд Трамп відповів на звинувачення опонентів, що він більше вірить президенту РФ Володимиру Путіну, ніж розвідці своєї країни.

Про це політик написав у Twitter.

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"Як я сказав сьогодні і неодноразово раніше: Я дуже впевнений в МОЇХ розвідниках. Тим не менш, я також усвідомлюю, що щоб побудувати світле майбутнє, ми не можемо виключно фокусуватися на минулому - як дві найбільші в світі ядерні держави, ми повинні порозумітися!" – зазначив Трамп.

As I said today and many times before, “I have GREAT confidence in MY intelligence people.” However, I also recognize that in order to build a brighter future, we cannot exclusively focus on the past – as the world’s two largest nuclear powers, we must get along! #HELSINKI2018 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 июля 2018 г.

Нагадаємо, глава Білого дому Дональд Трамп зазначив, що він підняв питання про втручання Росії у президентські вибори у США 2016 року під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним та не звинувачував Росію у втручанні в президентські вибори.

13 липня Міністерство юстиції США звинуватило 12 офіцерів російських розвідувальних служб у втручанні в американські вибори 2016 року.