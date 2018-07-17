Трамп відповів на критику після зустрічі з Путіним
Президент США Дональд Трамп відповів на звинувачення опонентів, що він більше вірить президенту РФ Володимиру Путіну, ніж розвідці своєї країни.
Про це політик написав у Twitter.
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"Як я сказав сьогодні і неодноразово раніше: Я дуже впевнений в МОЇХ розвідниках. Тим не менш, я також усвідомлюю, що щоб побудувати світле майбутнє, ми не можемо виключно фокусуватися на минулому - як дві найбільші в світі ядерні держави, ми повинні порозумітися!" – зазначив Трамп.
Нагадаємо, глава Білого дому Дональд Трамп зазначив, що він підняв питання про втручання Росії у президентські вибори у США 2016 року під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним та не звинувачував Росію у втручанні в президентські вибори.
13 липня Міністерство юстиції США звинуватило 12 офіцерів російських розвідувальних служб у втручанні в американські вибори 2016 року.