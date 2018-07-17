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Телеканал новостей 24 Новости Новости политики

Трамп заявил, что "оговорился" во время встречи с Путиным: подробности

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Трамп заявил, что "оговорился" на пресс-конференции с Владимиром Путиным
Трамп заявил, что "оговорился" на пресс-конференции с Владимиром Путиным / Getty images

Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам, что полностью доверяет разведке страны и соглашается с ее выводами о том, что Россия вмешивалась в американские выборы.

Об этом информирует Reuters.

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По словам главы Белого дома, он доверяет разведке США, а вот на совместной пресс-конференции с лидером РФ Владимиром Путиным в Хельсинки он "оговорился".

Кроме этого, Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Овальном кабинете, заявил, что верит и поддерживает разведку США, а также принимает их вывод о том, что Россия вмешивалась в американские выборы в 2016 году.

Также он отметил, что "действия России не повлияли на результаты голосования", поэтому его администрация будет действовать "агрессивно", чтобы защитить выборы в Конгресс в ноябре 2018 года.

Напомним, на совместной пресс-конференции в Хельсинки президент США Дональд Трамп заявил, что никакого вмешательство в американские выборы со стороны РФ не было, а само расследование назвал просто смехотворным.

Трамп, фактически, повторил слова Путина о том, что Россия не вмешивалась в американские выборы.

Теги: Владимир Путин Новости политики Дональд Трамп Встреча Путина и Трампа 16 июля 2018 года Новости США
Источник: 24 Канал
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