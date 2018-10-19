12:41
23 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сужение Киселева. Боярышня Захарова
      Вєсті Кремля
      21:27, 22 октября
      Вести.UA. Терминатор Витальевич. Какао Садового
      Вєсті.UA
      20:52, 22 октября
      Какую бизнес-империю спрятал скандальный ректор Згуровский за рубежом
      ЦРУ
      21:59, 18 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Государственные награды и не только
      Згадати все
      22:30, 19 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС

      Россия обнаглела в своих желаниях убить диссидентов, – СМИ

      865 Читати новину українською
      Россия обнаглела в своих желаниях убить диссидентов, – СМИ
      Россия обнаглела в своих желаниях убить диссидентов, – СМИ / Фото из открытых источников

      Режим Кремля становится все более наглым в попытках физически уничтожить диссидентов. Зато страны Запада имеют все меньшее влияние на действия "кровавых президентов".

      Об этом пишет канадское издание "The Globe and Mail".

      Читайте также: Путин и рай: соцсети взорвались шутками из-за ядерной речи российского президента

      Издание отмечает, что отсутствие у Москвы всяких оговорок указывает на все более активное вмешательство Кремля во внешние дела других стран.

      Россия, кажется, стала наглее в своих попытках убить диссидентов и тех, кого считает врагами, что доказывает нескрываемое отравление в течение дня бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери на территории Великобритании в этом году,
      – пишет издание.

      Авторы отмечают, что Запад со все меньшей эффективностью сдерживает действия "тиранических руководителей" некоторых государств.

      "Правящие режимы в России и Саудовской Аравии убивают собственных граждан независимо от того, кто возглавляет Белый дом. Мы не можем точно знать, смог ли бы другой президент США остановить зарубежные отряды убийц, которые мировые тираны все более бесстрашно задействуют", – отмечается в материале .

      Также авторы критически оценивают поведение действующего президента США Дональда Трампа из-за его мягкой позиции.

      "То ли президент США распространяет этот нонсенс по своей наивности, то ли искреннее восхищение жестокими руководителями, но его слова уже произвели ужасный эффект", – пишет The Globe and Mail.

      Смотрите также: Кто является крупнейшим врагом России: неожиданные данные

      Американский лидер, по их словам, частично одобряет кровавые действия президентов России и Филиппин, а также лидера КНДР.

      Теги: Новости политики Новости России Новости США
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 19 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Военные арсеналы Украины под угрозой: будут ли новые диверсии?
      сегодня , 12:01 Военные арсеналы Украины под угрозой: будут ли новые диверсии?
      Юрій Бутусов
      Новая холодная война, ядерное оружие и "психопат с бестолковым оранжевым чучелом"
      сегодня , 11:00 Новая холодная война, ядерное оружие и "психопат с бестолковым оранжевым чучелом"
      Іван Яковина
      Шахтер – Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов
      сегодня , 09:26 Шахтер – Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов
      Ігор Саджениця
      Безкоштовні квартири і дешевий бензин: як терористи готуються до виборів на Донбасі
      сегодня , 08:41 Безкоштовні квартири і дешевий бензин: як терористи готуються до виборів на Донбасі
      Олексій Чибісов
      Чи треба Україні боятися зміни русла Дніпра
      22 октября , 22:00 Чи треба Україні боятися зміни русла Дніпра
      Ігор Лапін
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      На моих глазах убили семерых, – журналист рассказал жуткие подробности теракта в отеле Кабула
       22 января , 15:03
      В Турции произошло серьезное ДТП, много погибших и пострадавших: фото
       2 сентября , 17:07
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук