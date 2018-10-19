Россия обнаглела в своих желаниях убить диссидентов, – СМИ

Режим Кремля становится все более наглым в попытках физически уничтожить диссидентов. Зато страны Запада имеют все меньшее влияние на действия "кровавых президентов".

Об этом пишет канадское издание "The Globe and Mail".

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Издание отмечает, что отсутствие у Москвы всяких оговорок указывает на все более активное вмешательство Кремля во внешние дела других стран.

Россия, кажется, стала наглее в своих попытках убить диссидентов и тех, кого считает врагами, что доказывает нескрываемое отравление в течение дня бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери на территории Великобритании в этом году,

– пишет издание.

Авторы отмечают, что Запад со все меньшей эффективностью сдерживает действия "тиранических руководителей" некоторых государств.

"Правящие режимы в России и Саудовской Аравии убивают собственных граждан независимо от того, кто возглавляет Белый дом. Мы не можем точно знать, смог ли бы другой президент США остановить зарубежные отряды убийц, которые мировые тираны все более бесстрашно задействуют", – отмечается в материале .

Также авторы критически оценивают поведение действующего президента США Дональда Трампа из-за его мягкой позиции.

"То ли президент США распространяет этот нонсенс по своей наивности, то ли искреннее восхищение жестокими руководителями, но его слова уже произвели ужасный эффект", – пишет The Globe and Mail.

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Американский лидер, по их словам, частично одобряет кровавые действия президентов России и Филиппин, а также лидера КНДР.