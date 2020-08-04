Білорусь оголосила військові збори на кордоні з Росією: деталі
Міністерство оборони Білорусі оголосило про проведення військових зборів у Вітебській області. Вона саме розташована на кордоні з Росією.
Збори розпочнуться 11 серпня. Про це повідомила прессекретарка Міноборони країни Наталія Гаврусик, передає російське інформагентство ТАСС.
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Попри посилений контроль на кордонах Білорусі після затримання російських найманців ПВК "Вагнера", у Міноборони Білорусі наполягають: збори не є терміновими, а мають плановий характер.
Підготовка військово-навчального резерву на зборах – це процес, який у збройних силах йде безперервно. Військовозобов'язані постійно призиваються на збори різної тривалості протягом року,
– уточнила Гаврусик.
Вона додала, що планові збори проходять і в серпні. Зокрема, у Вітебській області вони розпочнуться 11 серпня.
Вітебська область Білорусі: карта
Що відомо про затримання вагнерівців у Білорусі та заходи безпеки, впроваджені після цього:
- 29 липня в Білорусі затримали понад три десятки іноземних громадян. Вони виявилися бойовиками ПВК "Вагнера".
- Прибули найманці з Росії й жили в санаторії "Белорусочка" під Мінськом.
- У Білорусі вважають, що метою російських бойовиків була дестабілізація ситуації під час виборчої кампанії президента. Зокрема, їх підозрюють у підготовці теракту. Також російських найманців пов’язують з опонентами Лукашенка Тихановським і Сташевським.
- Імена багатьох із затриманих вагнерівців є в українській базі "Миротворець". Тобто вони є учасниками війни на Донбасі з боку проросійських сил.
- РНБО України пропонує домагатися екстрадиції бойовиків групи "Вагнер" в Україну. У СБУ вже підтвердили такі наміри.
- Російський посол в Білорусі напередодні теж висував схожу версію про "російських громадян, що спізнилися на літак".