Міністерство оборони Білорусі оголосило про проведення військових зборів у Вітебській області. Вона саме розташована на кордоні з Росією.

Збори розпочнуться 11 серпня. Про це повідомила прессекретарка Міноборони країни Наталія Гаврусик, передає російське інформагентство ТАСС.

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Попри посилений контроль на кордонах Білорусі після затримання російських найманців ПВК "Вагнера", у Міноборони Білорусі наполягають: збори не є терміновими, а мають плановий характер.

Підготовка військово-навчального резерву на зборах – це процес, який у збройних силах йде безперервно. Військовозобов'язані постійно призиваються на збори різної тривалості протягом року,

– уточнила Гаврусик.

Вона додала, що планові збори проходять і в серпні. Зокрема, у Вітебській області вони розпочнуться 11 серпня.

Вітебська область Білорусі: карта

Що відомо про затримання вагнерівців у Білорусі та заходи безпеки, впроваджені після цього: