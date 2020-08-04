У вівторок, 4 серпня, Олександр Лукашенко зробив, ймовірно, останнє на посту президента звернення до парламенту й громадян Білорусі. Одну з ключових частин він присвятив відносинам з Росією – нафтовим, а згодом і політичним суперечкам, а наостанок і вагнерівському "ножу в спину".

Що президент Білорусі Олександр Лукашенко говорив про відносини з Росією – читайте в матеріалі 24 каналу.

Важливо Білорусь оголосила військові збори на кордоні з Росією: деталі

Нафтові спори

Білоруський лідер переконаний, що нафтові суперечки між двома сусідніми державами пішли їм обом лише на шкоду. Зокрема Білорусь на цьому втратила сотні мільйонів.

Втрати економіки Білорусі від цього конфлікту він оцінює в приблизно 1,5 мільярда білоруських рублів. Це дорівнює близько 600 мільйонам доларів.

Заявивши про такі суттєві втрати, він похвалився, що після цього Білорусь ще й змогла протистояти пандемії коронавірусу.

Ми в цій непростій ситуації не закрили підприємства, як це зробив увесь світ. Ми направили з бюджету додатково 500 мільйонів рублів тим, хто особливо потребував підтримки держави,

– наголосив президент Білорусі.

Резюмуючи, він підкреслив, що висока зовнішня залежність ставить Білорусь у незручне становище. Мовляв, через торгові війни, несправедливі ціни й дорогі кредити країна втратила 9,5 мільярда доларів економічного зростання за п'ять років.

Цікаво Вагнерівця Бакуновича запідозрили в причетності до розстрілів на Майдані: що відомо

Росія боїться втратити Білорусь

Олександр Лукашенко заявив, що Росія "проміняла братні відносини з Білоруссю на партнерські". Втім обидві держави й надалі залишатимуться союзниками.

"Росія боїться нас втратити, адже у неї не залишилося по-справжньому близьких союзників. Тож Захід став до нас проявляти предметний інтерес", – похвалився білоруський лідер.

Він відповів на це так, як відповідає завжди – його держава не буде дружити з кимось проти когось. Білорусь хоче багатовекторності з прогнозованою зовнішньою політикою.

Росія була, є і буде нашим найближчим союзником – хто б не був при владі в Білорусі й Росії. Це непереборний фактор,

– заявив Лукашенко.

За його словами, ця близькість закладені глибоко всередині обох народів, не зважаючи на те, що "Росія обміняла братні відносини на просто партнерські".

При цьому, за словами Лукашенка, Білорусь буде будувати відносини стратегічного партнерства і з Заходом, і з Америкою, і з Китаєм, а також як з сусідами, так і з країнами далекої дуги.

Варто знати Бойові вертольоти США пролетіли над Вільнюсом у бік кордону з Білоруссю: що відомо

Вагнерівці не були випадковими

Він заявив, що 4 серпня Росія перекинула на територію Білорусі ще один загін вагнерівців. Вони мають дестабілізувати ситуацію в країні.

"Сьогодні надійшла інформація про ще один загін, який перекинули на південь Білорусі. Ми повинні бігати й ловити їх по лісах. Ми ж їх всіх відловимо", – пообіцяв білоруський президент.

Він так само переконаний, що й перша затримана група не була в Білорусі випадково. Мовляв, Росія спеціально перекинула її на територію сусідньої держави.

Все це брехня – про Стамбул, про Венесуелу, про Африку й Лівію. Ці люди, вони дали свідчення, що були спеціально спрямовані до Білорусі. У них була команда чекати,

– заявив Олександр Лукашенко.

Затримання вагнерівців у Білорусі: коротко