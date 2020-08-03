Сім американських вертольотів Apache і два вертольоти Black Hawk 2 серпня пролетіли над Вільнюсом у бік кордону Литви та Білорусі. Прибули вони на полігон у Пабраде – військові кажуть, що для участі у навчаннях.

Політ американських бойових вертольотів над Вільнюсом зафіксували користувачі соцмереж. Це зауважили на литовському порталі LRT та звернулися за коментарем до влади.

Читайте також Вірогідність військових дій Росії на Чорному морі – від 70 до 80%, – експерти

Представники литовської армії пояснили, що на полігон у Пабраде для участі в навчаннях прилетіли 7 американських вертольотів Apache і 2 вертольоти Black Hawk.

Біля міста Пабраде, неподалік східного кордону з Білоруссю, розташований центральний полігон армії Литви.

Що цікаво, звідки прибули гелікоптери – не відомо. Не було у литовських ЗМІ раніше також жодної інформації, що на полігоні у Пабраде планують якісь міжнародні навчання за участю США чи навчання військ НАТО. Це, власне, й здивувало литовців, які обговорюють інцидент у соцмережах.

Тим часом у Білорусі, нагадаємо, на 9 серпня заплановані вибори президента, у країні напружена ситуація, відбуваються масові мітинги проти чинного президента Лукашенка.

Бойові гелікоптери США пролетіли над столицею Литви та прибули на полігон у Пабраде: дивіться відео

Полігон Пабраде розташований майже на кордоні з Литви з Білоруссю: дивіться карту

Зверніть увагу Україна, Польща і Литва створюють "Люблінський трикутник", – Кулеба