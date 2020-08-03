Семь американских вертолетов Apache и два вертолета Black Hawk 2 августа пролетели над Вильнюсом в сторону границы Литвы и Беларуси. Они прибыли на полигон в Пабраде – военные говорят, что для участия в учениях.

Полет американских боевых вертолетов над Вильнюсом зафиксировали пользователи соцсетей. Это заметили на литовском портале LRT и обратились за комментарием к властям.

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Представители литовской армии объяснили, что на полигон в Пабраде для участия в учениях прилетели 7 американских вертолетов Apache и 2 вертолета Black Hawk.

У города Пабраде, недалеко восточной границы с Беларусью, расположен центральный полигон армии Литвы.

Что интересно, откуда прибыли вертолеты – не известно. Не было у литовских СМИ ранее также никакой информации, что на полигоне в Пабраде планируют какие-то международные учения с участием США или учения войск НАТО. Это, собственно, и удивило литовцев, которые обсуждают инцидент в соцсетях.

Тем временем в Беларуси, напомним, на 9 августа запланированы выборы президента , в стране напряженная ситуация, происходят массовые митинги против действующего президента Лукашенко.

Боевые вертолеты США пролетели над столицей Литвы и прибыли на полигон в Пабраде: смотрите видео

Полигон Пабраде расположен почти на границе с Литвы с Беларусью: смотрите карту