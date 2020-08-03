Боевые вертолеты США пролетели над Вильнюсом в сторону границы с Беларусью: что известно
Семь американских вертолетов Apache и два вертолета Black Hawk 2 августа пролетели над Вильнюсом в сторону границы Литвы и Беларуси. Они прибыли на полигон в Пабраде – военные говорят, что для участия в учениях.
Полет американских боевых вертолетов над Вильнюсом зафиксировали пользователи соцсетей. Это заметили на литовском портале LRT и обратились за комментарием к властям.
Читайте также Вероятность военных действий России на Черном море – от 70 до 80%, – эксперты
Представители литовской армии объяснили, что на полигон в Пабраде для участия в учениях прилетели 7 американских вертолетов Apache и 2 вертолета Black Hawk.
У города Пабраде, недалеко восточной границы с Беларусью, расположен центральный полигон армии Литвы.
Тем временем в Беларуси, напомним, на 9 августа запланированы выборы президента, в стране напряженная ситуация, происходят массовые митинги против действующего президента Лукашенко.
Боевые вертолеты США пролетели над столицей Литвы и прибыли на полигон в Пабраде: смотрите видео
Полигон Пабраде расположен почти на границе с Литвы с Беларусью: смотрите карту
Обратите внимание Украина, Польша и Литва создают "Люблинский треугольник", – Кулеба