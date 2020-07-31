В сентябре-октябре 2020 года вероятность военных действий России на Черном море достигает 70-80%. Именно тогда, по мнению экспертов, сойдутся несколько факторов: местные выборы в Украине и масштабные военные учения русских "Кавказ 2020".

В сентябре россияне проведут военные учения "Кавказ 2020"

Именно во время учений в Черноморском регионе будет высокая концентрация военных сил России. Об этом сообщил главный редактор BlackSeaNews, координатор Морской экспертной платформы Андрей Клименко, передает Укринформ.

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Мы оцениваем вероятность войны в этом году, по нашим ощущениям, на Черном море около 70 -80%, во всяком случае более 50%. Сроки когда это будет: конец сентября-октябрь, когда совпадает целый ряд факторов,

– отметил Клименко.

Украина должна обратиться за поддержкой в ​​НАТО и ЕС

Еще один фактор обострения – открытие железной дороги через Керченский мост, который возвели оккупанты.

После того, как появилось железнодорожное сообщение Керченским мостом, эта ситуация может измениться в течение нескольких дней путем переброски войск по железной дороге на север Крыма в Джанкой, в Армянск, в Красноперекопск,

- рассказал эксперт.

Обратите внимание! По мнению экспертов, стратегия Украины должна заключаться в том, чтобы обратиться к партнерам – НАТО и США, чтобы "прикрыть" Украину в Черноморском регионе. За это время нужно построить ВМС Украины и ПВО. Еще одно срочное задание – патрулирование в Черном море в составе Военно-морской миссии ЕС или Североатлантического Альянса.