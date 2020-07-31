У вересні – жовтні 2020 року ймовірність військових дій Росії на Чорному морі сягає 70 – 80%. Саме тоді, на думку експертів, зійдуться кілька факторів: місцеві вибори в Україні та масштабні військові навчання росіян "Кавказ 2020".

У вересні росіяни проведуть військові навчання "Кавказ 2020"

Саме під час навчань у Чорноморському регіоні буде висока концентрація військових сил Росії. Про це повідомив головний редактор BlackSeaNews, координатор Морської експертної платформи Андрій Клименко, інформує Укрінформ.

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Ми оцінюємо вірогідність війни в цьому році, за нашими відчуттями, на Чорному морі близько 70 –80%, у всякому разі більше ніж 50%. Терміни коли це буде: кінець вересня – жовтень, коли збігається цілий ряд факторів,

– зазначив Клименко.

Україна має звернутись по підтримку до НАТО та ЄС

Ще один фактор загострення – відкриття залізниці через Керченський міст, який звели окупанти.

Після того, як з'явилось залізничне сполучення Керченським мостом, ця ситуація може змінитись протягом декількох днів шляхом перекидання військ залізницею на північ Криму до Джанкою, до Армянська, до Красноперекопська,

– розповів експерт.

Зверніть увагу! На думку експертів, стратегія України має полягати в тому, щоб звернутись до партнерів – НАТО та США, аби "прикрити" Україну у Чорноморському регіоні. За цей час потрібно розбудувати ВМС України та ППО. Ще одне термінове завдання – патрулювання у Чорному морі у складі Військово-морської місії ЄС або Північноатлантичного Альянсу.