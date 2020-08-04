Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що 4 серпня Росія перекинула на територію Білорусі черговий загін вагнерівців. Відтак він закликав росіян перестати брехати, буцімто найманці випадково опинилися в Білорусі.

Ще один загін іноземців перекинутий для дестабілізації ситуації в Білорусі, заявив Олександр Лукашенко під час свого щорічного звернення до народу й парламенту. Про це пише 24 канал.

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Сьогодні надійшла інформація про ще один загін, який перекинули на південь Білорусі. Ми повинні бігати й ловити їх по лісах. Ми ж їх всіх відловимо,

– заявив Олександр Лукашенко.

Водночас президент Білорусі не уточнив, чи відомий йому імовірний маршрут нової групи російських найманців, а також чи контролюють їхнє пересування білоруські спецслужби.

Натомість він висловив переконання, що затримані росіяни перебували в Білорусі зовсім не транзитом, а були перекинуті туди спеціально.

"Все це брехня – про Стамбул, про Венесуелу, про Африку й Лівію. Ці люди, вони дали свідчення. Вони були спрямовані спеціально до Білорусі. Їм дали команду чекати", – запевнив білоруський лідер.

Крім того, він закликав Росію перестати маніпулювати в історії з затриманням її громадян. "Перестаньте брехати й нести писанину в ЗМІ", – заявив Олександр Лукашенко.

Затримання вагнерівців у Білорусі: коротко