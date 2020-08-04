Росія перекинула в Білорусь ще один загін вагнерівців, – Лукашенко
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що 4 серпня Росія перекинула на територію Білорусі черговий загін вагнерівців. Відтак він закликав росіян перестати брехати, буцімто найманці випадково опинилися в Білорусі.
Ще один загін іноземців перекинутий для дестабілізації ситуації в Білорусі, заявив Олександр Лукашенко під час свого щорічного звернення до народу й парламенту. Про це пише 24 канал.
До слова Росія проміняла "братні відносини", але боїться втратити Білорусь, – Лукашенко
Сьогодні надійшла інформація про ще один загін, який перекинули на південь Білорусі. Ми повинні бігати й ловити їх по лісах. Ми ж їх всіх відловимо,
– заявив Олександр Лукашенко.
Водночас президент Білорусі не уточнив, чи відомий йому імовірний маршрут нової групи російських найманців, а також чи контролюють їхнє пересування білоруські спецслужби.
Натомість він висловив переконання, що затримані росіяни перебували в Білорусі зовсім не транзитом, а були перекинуті туди спеціально.
"Все це брехня – про Стамбул, про Венесуелу, про Африку й Лівію. Ці люди, вони дали свідчення. Вони були спрямовані спеціально до Білорусі. Їм дали команду чекати", – запевнив білоруський лідер.
Крім того, він закликав Росію перестати маніпулювати в історії з затриманням її громадян. "Перестаньте брехати й нести писанину в ЗМІ", – заявив Олександр Лукашенко.
Затримання вагнерівців у Білорусі: коротко
- 29 липня в Білорусі затримали щонайменше 33-ох бойовиків ПВК "Вагнера", які прибули з Росії.
- Правоохоронці Білорусі вважають, що метою бойовиків була "дестабілізація ситуації під час виборчої кампанії" президента.
- В Україні інцидентом також зацікавилися. Чимало із затриманих воювали на боці проросійських окупантів на Донбасі. СБУ заявила, що ініціюватиме екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнер".
- У Росії традиційно заявляють, що затримані – це туристи, які прямували в Стамбул. Звідти вони буцімто мали полетіти у Венесуелу.