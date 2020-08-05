Владимир Зеленский и Александр Лукашенко во время телефонного разговора обсудили задержание "вангеровцев" в Беларуси и передачу их на территорию Украины. Также отметили лидеры стран важность дальнейшего эффективного взаимодействия компетентных органов двух государств.

О результатах телефонных переговоров сообщили на сайте Офиса Президента Украины.

Важно Россия перебросила в Беларусь еще один отряд вагнеровцев, – Лукашенко

О чем говорили президенты Украины и Беларуси

О передаче "вагнеровцев" Украине

Владимир Зеленский высказал убеждение, что причастным к действиям незаконных формирований на Донбассе не удастся избежать справедливого наказания.

Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовым документам,

– заявил Зеленский.

Что известно о "вангеровцах" в Беларуси: главное

29 июля в Беларуси под Минском задержали 32 боевика "Вагнера", еще одного наемника поймали на юге страны.

В Беларуси считают, что целью боевиков была дестабилизация ситуации во время избирательной кампании президента.

В Украине инцидентом также заинтересовались, ведь многие из задержанных воевали за пророссийских оккупантов на Донбассе. Многие из них занесены в базу "Миротворца".

СБУ заявила, что будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера". В России тем временем заявляют, что задержанные – это туристы, которые направлялись в Стамбул.

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О подготовке к Третьему форуму регионов Украины и борьбе с COVID-19

Также Зеленский и Лукашенко говорили о подготовке к Третьему форуму регионов Украины и Беларуси осенью 2020 года. Владимир Зеленский выразил личную благодарность президенту Беларуси за оказанную в июле гуманитарную помощь населению западных регионов Украины, пострадавших от наводнения.

Этот жест истинной дружбы Беларуси в очередной раз подчеркивает ценности партнерства между нашими странами,

– отметил.

Также президенты обсудили ситуацию с распространением и преодолением последствий коронавирусной инфекции COVID-19 на территории обоих государств.