Зеленский по телефону поговорил с Лукашенко о передаче "вагнеровцев" в Украину
Владимир Зеленский и Александр Лукашенко во время телефонного разговора обсудили задержание "вангеровцев" в Беларуси и передачу их на территорию Украины. Также отметили лидеры стран важность дальнейшего эффективного взаимодействия компетентных органов двух государств.
О результатах телефонных переговоров сообщили на сайте Офиса Президента Украины.
Важно Россия перебросила в Беларусь еще один отряд вагнеровцев, – Лукашенко
О чем говорили президенты Украины и Беларуси
О передаче "вагнеровцев" Украине
Владимир Зеленский высказал убеждение, что причастным к действиям незаконных формирований на Донбассе не удастся избежать справедливого наказания.
Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовым документам,
– заявил Зеленский.
Что известно о "вангеровцах" в Беларуси: главное
- 29 июля в Беларуси под Минском задержали 32 боевика "Вагнера", еще одного наемника поймали на юге страны.
- В Беларуси считают, что целью боевиков была дестабилизация ситуации во время избирательной кампании президента.
- В Украине инцидентом также заинтересовались, ведь многие из задержанных воевали за пророссийских оккупантов на Донбассе. Многие из них занесены в базу "Миротворца".
- СБУ заявила, что будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера". В России тем временем заявляют, что задержанные – это туристы, которые направлялись в Стамбул.
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О подготовке к Третьему форуму регионов Украины и борьбе с COVID-19
Также Зеленский и Лукашенко говорили о подготовке к Третьему форуму регионов Украины и Беларуси осенью 2020 года. Владимир Зеленский выразил личную благодарность президенту Беларуси за оказанную в июле гуманитарную помощь населению западных регионов Украины, пострадавших от наводнения.
Этот жест истинной дружбы Беларуси в очередной раз подчеркивает ценности партнерства между нашими странами,
– отметил.
Также президенты обсудили ситуацию с распространением и преодолением последствий коронавирусной инфекции COVID-19 на территории обоих государств.