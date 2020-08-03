Арест вагнеровцев: Беларусь получила запрос от Офиса генпрокурора Украины
В Украине вагнеровцев планируют привлечь к ответственности за участие в войне на Донбассе на стороне боевиков. Для этого Офис генерального прокурора Украины направил запрос Беларуси относительно временного ареста задержанных боевиков.
Как сообщили "Украинськой правде" в Офисе генпрокурора, Беларусь уже получила соответствующий запрос.
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Они подозреваются в участии в террористической организации. В частности, речь идет об участии в вооруженном конфликте против Украины на Донбассе в составе ЧВК "Вагнера". Ведомство готовит экстрадиционные документы в отношении этих людей.
Украина будет настаивать на экстрадиции всех лиц, которые причастны к военным преступлениям на временно оккупированной территории и в отношении которых Служба безопасности Украины собрала достаточно доказательств,
– речь шла в предыдущем заявлении Офиса президента.
Главное о задержании вагнеровцев в Беларуси
- 29 июля в Беларуси задержали 33 боевика ЧВК "Вагнера". Они прибыли из России.
- В Беларуси считают, что целью боевиков была дестабилизация ситуации во время избирательной кампании президента.
- В Украине инцидентом также заинтересовались, ведь многие из задержанных воевали за пророссийских оккупантов на Донбассе. Многие из них занесены в базу "Миротворца".
- СБУ заявила, что будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера".
- В России тем временем заявляют, что задержанные – это туристы, которые направлялись в Стамбул.