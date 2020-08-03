В Украине вагнеровцев планируют привлечь к ответственности за участие в войне на Донбассе на стороне боевиков. Для этого Офис генерального прокурора Украины направил запрос Беларуси относительно временного ареста задержанных боевиков.

Как сообщили "Украинськой правде" в Офисе генпрокурора, Беларусь уже получила соответствующий запрос.

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Они подозреваются в участии в террористической организации. В частности, речь идет об участии в вооруженном конфликте против Украины на Донбассе в составе ЧВК "Вагнера". Ведомство готовит экстрадиционные документы в отношении этих людей.

Украина будет настаивать на экстрадиции всех лиц, которые причастны к военным преступлениям на временно оккупированной территории и в отношении которых Служба безопасности Украины собрала достаточно доказательств,

– речь шла в предыдущем заявлении Офиса президента.

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