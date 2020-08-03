Арешт вагнерівців: Білорусь отримала запит від Офісу генпрокурора України
В Україні вагнерівців планують притягнути до відповідальності за участь у війні на Донбасі на боці бойовиків. Для цього Офіс генерального прокурора України надіслав Білорусі запит щодо тимчасового арешту затриманих бойовиків.
Як повідомили "Українській правді" в Офісі генпрокурора, Білорусь вже отримала відповідний запит.
До теми Затримані у Білорусі вагнерівці: для чого Україні потрібна екстрадиція найманців
Вони підозрюються в участі в терористичній організації. Зокрема, мова йде про участь у збройному конфлікті проти України на Донбасі у складі ПВК "Вагнер". Відомство готує екстрадиційні документи щодо цих людей.
Україна наполягатиме на екстрадиції всіх осіб, які причетні до військових злочинів на тимчасово окупованій території та щодо яких Служба безпеки України зібрала достатньо доказів,
– йшлося у попередній заяві Офісу президента.
Головне про затримання вагнерівців у Білорусі
- 29 липня в Білорусі затримали 33 бойовиків ПВК "Вагнера". Вони прибули з Росії.
- У Білорусі вважають, що метою бойовиків була "дестабілізація ситуації під час виборчої кампанії" президента.
- В Україні інцидентом також зацікавилися, адже чимало із затриманих воювали за проросійських окупантів на Донбасі. Багато із них занесені до бази "Миротворця".
- СБУ заявила, що ініціюватиме екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнер".
- У Росії тим часом заявляють, що затримані – це туристи, які прямували в Стамбул.