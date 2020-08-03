В Україні вагнерівців планують притягнути до відповідальності за участь у війні на Донбасі на боці бойовиків. Для цього Офіс генерального прокурора України надіслав Білорусі запит щодо тимчасового арешту затриманих бойовиків.

Як повідомили "Українській правді" в Офісі генпрокурора, Білорусь вже отримала відповідний запит.

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Вони підозрюються в участі в терористичній організації. Зокрема, мова йде про участь у збройному конфлікті проти України на Донбасі у складі ПВК "Вагнер". Відомство готує екстрадиційні документи щодо цих людей.

Україна наполягатиме на екстрадиції всіх осіб, які причетні до військових злочинів на тимчасово окупованій території та щодо яких Служба безпеки України зібрала достатньо доказів,

– йшлося у попередній заяві Офісу президента.

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