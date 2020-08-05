Володимир Зеленський та Олександр Лукашенко під час телефонної розмови обговорили затримання вагнерівців у Білорусі та передачу їх на територію України. Також відзначили лідери країн важливість подальшої ефективної взаємодії компетентних органів двох держав.

Про результати телефонних перемовин повідомили на сайті Офісу Президента України.

Важливо Росія перекинула в Білорусь ще один загін вагнерівців, – Лукашенко

Про що говорили президенти України та Білорусі

Про передачу вагнерівців Україні

Володимир Зеленський висловив переконання, що причетним до дій незаконних формувань на Донбасі не вдасться уникнути справедливого покарання.

Сподіваюся, що всі підозрювані в терористичній діяльності на території України будуть нам передані для притягнення до кримінальної відповідальності згідно з чинними міжнародно-правовими документами,

– заявив Зеленський.

Що відомо про вагнерівців у Білорусі: головне

29 липня у Білорусі під Мінськом затримали 32 бойовиків Вагнера, ще одного найманці спіймали на півдні країни.

У Білорусі вважають, що метою бойовиків була "дестабілізація ситуації під час виборчої кампанії" президента.

В Україні інцидентом також зацікавилися, адже чимало із затриманих воювали за проросійських окупантів на Донбасі. Багато із них занесені до бази "Миротворця".

СБУ заявила, що ініціюватиме екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків. У Росії тим часом заявляють, що затримані – це туристи, які прямували в Стамбул.

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Про підготовку до Третього форуму регіонів України та боротьбу з COVID-19

Також Зеленський та Лукашенко говорили про підготовку до Третього форуму регіонів України та Білорусі восени 2020 року. Володимир Зеленський висловив особисту подяку президенту Білорусі за надану в липні гуманітарну допомогу населенню західних регіонів України, постраждалих від повені.

Цей жест справжньої дружби Білорусі вкотре наголошує на цінності партнерства між нашими країнами,

– зазначив.

Також президенти обговорили ситуацію з поширенням і подоланням наслідків коронавірусної інфекції COVID-19 на території обох держав.