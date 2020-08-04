В’ячеслав Сівчик не може повернутися до Мінську, оскільки його там чекає в’язниця. Він не вірить, що можна демократичним шляхом позбутися Лукашенка. Експерт прогнозує, що після виборів президента в Білорусі продовжаться масові протести й репресії.

Вже у неділю, 9 серпня, в Білорусі відбудуться вибори президента. Олександра Лукашенка знову визнають переможцем. У цьому ніхто не сумнівається. Цікаво лише те, чи готові білоруси терпіти його далі. Про ситуацію напередодні дня голосування розповідає сайту 24 каналу В’ячеслав Сівчик.

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Голова білоруського "Руху Салідарнасьці "Разам" В’ячеслав Сівчик знаходиться закордоном. Він дуже хоче повернутися у Мінськ, але є проблеми – на батьківщині його чекає арешт. Активіста, який організовував акції проти Лукашенка ще у 90-ті, в черговий раз засудили на 15 діб арешту за участь в акціях проти інтеграції з Росією.

На сьогоднішній день у Сівчика назбиралось 45 діб невідбутих арештів.

В’ячеслав Сівчик / фото з Facebook В.Кошовенка

Білорус без права голосу

Наш співрозмовник не знає скільки ще буде знаходитись за межами Білорусі, а на питання журналіста чи планує він голосувати у день виборів, Сівчик відповів, що не піде на дільницю.

Я не голосую з 2001 року. Не бачу сенсу брати участь у цьому фарсі. Голоси все одно ніхто не рахуватиме,

– сказав В’ячеслав Сівчик.

Виборчий процес у Білорусі політичний експерт називає виставою, яку демонструє світові режим Лукашенка.

"В Білорусі давно позбавили людей права обирати владу. Лукашенко просто сам себе призначає на новий термін", – наголошує експерт.

Це, до речі, вже буде шостий його строк. Після того як "Бацька" прийшов до влади у 1994 році, він знищив демократичну систему й опозицію. Лукашенко вже 26 років править в Білорусі – на 2020 рік він перебуває на посаді найтриваліше серед всіх європейських голів держав (крім монархів).

Від диктатора вже давно втомилась більшість білорусів. Його реальний антирейтинг настільки високий, що громадяни готові підтримати вже будь-кого на виборах аби хоч раз змінити владу.

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Щоправда цифр ніхто точно не знає. Соціальні дослідження в Білорусі заборонені законом. Люди жартома приписують Лукашенку підтримку у 3%. Але у результаті йому намалюють в ЦВК близько 72%.

В’ячеслав Сівчик пояснив, що в Білорусі фактично неможливо зафіксувати фальсифікації на виборах, адже у влади є монополія на всі виборчі комісії. Опозицію туди не допускають.

Коронавірус у допомогу

Білорусь лишається однією з небагатьох країн де так й не було оголошено карантин через пандемію COVID-19. Єдині місця де все таки ввели жорсткі заходи – в’язниці й виборчі дільниці.

Зі слів Сівчика, на цих виборах на одній дільниці дозволено перебувати лише п’ятьом спостерігачам. А під час дострокового голосування, яке вже розпочалося 4 серпня – лише трьом. І це будуть всі люди від влади.

"Бацькин терор"

І хоч всім видно, що Олександр Лукашенко сильно здав й став схожий на Леоніда Брежнєва, "Бацька" буде чіплятися за владу до останнього. А єдиний спосіб, який він знає – терор й сила.

Можливо, це останні вибори за режиму Лукашенка. І вони будуть особливо брутальними, каже В’ячеслав Сівчик, адже "такої кількості політв’язнів ще не було", наголошує білоруський політичний експерт.

Справа у тому, що вся влада Лукашенка тримається за рахунок силових структур. Ось чому він не зустрічається з людьми, а їздить по військовим й міліцейським частинам, пояснює Сівчик.

Він розраховує лише на правоохоронців.

Олександр Лукашенко / Фото Telegraf-EPA

Всіх опонентів й незгодних білоруський диктатор кидає за грати. У ці дні в Мінську й інших містах людей активно арештовують.

Є люди, які проходять по кримінальним справам. Правоохоронці нараховують 25 чоловік. Але вони не враховують тих, кого було затримано за так званий опір міліції – цих людей навіть не вважають політв’язнями. А зараз за гратами знаходяться два десятки таких осіб.

У в’язниці людей тримають в жахливих, нелюдських умовах й катують, – підкреслив В’ячеслав Сівчик.

На тлі виборів президента багато уваги приділяють колишнім кандидатам, яких Лукашенко закрив у СІЗО – Віктору Бабарико й Сергію Тихановському. Але зовсім забули про інших – до прикладу, один із представників опозиції Білорусі Павло Северинець вже два місяці перебуває у карцері.

А іншого політв’язня – Миколая Статкевича, який також знаходиться у неволі, несправедливо (у цьому переконаний наш експерт) звинувачують у зв’язку із російськими найманцями ("вагнеровцями"), яких днями було затримано на території Білорусі. Лукашенко й у цій історії знайшов вигоду.

Що буде після 9 серпня

Отже, черговий фарс відбудеться. Але що буде далі? Після оголошення результатів (всім відомо яких), люди будуть масово виходити на вулицю, не тільки у Мінську, прогнозує експерт.

Очевидно, що результати виборів не визнають у світі й білоруси теж не згоді з таким розкладом. Основна маса населення просто ненавидить Лукашенка.

Мені страшно уявити, що може статися 9-10 серпня. Репресії будуть збільшуватись. Відомо, що вже стягуються сили у Мінськ й в інші міста. Силовики знаходяться у стані повної готовності,

– розповів Сівчик.

Вуличні масові акції будуть й після виборів. В’ячеслав Сівчик хоче аби в Мінську зібрався Майдан – там його називають "Площа". Але він не вірить, що це можливо. Адже Лукашенко буде дуже жорстко реагувати на такий крок.

Те, що готується розгін й провокації із різних сторін, це вже не секрет.

Дуже тривожною новиною для білорусів стало затримання російських найманців. Серед них виявили осіб, які воювали на стороні бойовиків на Донбасі й один з них, ймовірно, розстрілював майданівців у Києві під час Революції Гідності.

Цей факт говорить про те, що в Білорусі планують бойню за українським сценарієм.

Путінська Росія зацікавлена аби події у Мінську були кривавими,

– підкреслив В’ячеслав Сівчик.

Експерт зазначив, що Кремль хоче використати невдоволення білорусів від влади, яку у свій час й була поставлена Москвою. Путін хоче повернути Білорусь у СРСР, а персонально Лукашенка загнати у глухий кут з метою підписання ним документів, які фактично можуть позбавити Білорусь незалежності. Йдеться про так звану таємну конфедерацію.

Детально про це, читайте тут Таємна конфедерація: кому потрібен союз Росії та Білорусі

Іронія долі полягає у тому, що без допомоги Кремля Олександр Лукашенко не протримався б при владі 26 років, але тепер він їм не потрібний, підкреслив В’ячеслав Сівчик.

Експерт не знає чим все це закінчиться, але ситуація у Білорусі дуже тривожна.