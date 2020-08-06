Дмитро Медведєв заявив, що російсько-білоруські відносини стали "дрібною розмінною монетою" під час виборчої кампанії в Білорусі. Наслідки погіршення відносин між країнами будуть сумними.

Поточні відносини між РФ і Білоруссю та перспективу їхнього подальшого погіршення описав заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, повідомляє "Белсат".

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Російсько-білоруські відносини, я навіть більше скажу, Союзна держава, інтеграція стали дрібною розмінною монетою під час виборчої кампанії,

– заявив Медведєв.

Він також поскаржився, що не може позбутися думки, що "різні казуси, які відбуваються, це частина досить нескладної політичної технології". Зокрема, начебто виліпити образ ворога, а тоді за його допомогою домогтися політичного результату.

Заступник голови Ради безпеки зазначає, що це не лише ображає, але й викликає сум. "І наслідки цього будуть сумні", – підсумував Медвєдєв.

До слова, заяву він зробив за кілька днів до проведення в Білорусі президентських виборів.

Зверніть увагу! Раніше Лукашенко розкритикував Росію після того, як наприкінці липня білоруські державні ЗМІ повідомили про затримання 33 бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнера". За повідомленнями, вони прибули до Білорусі в ніч на 25 липня "для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії".

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