"Стали розмінною монетою і матимуть сумні наслідки", – Медведєв про відносини РФ і Білорусі
Дмитро Медведєв заявив, що російсько-білоруські відносини стали "дрібною розмінною монетою" під час виборчої кампанії в Білорусі. Наслідки погіршення відносин між країнами будуть сумними.
Поточні відносини між РФ і Білоруссю та перспективу їхнього подальшого погіршення описав заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, повідомляє "Белсат".
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Російсько-білоруські відносини, я навіть більше скажу, Союзна держава, інтеграція стали дрібною розмінною монетою під час виборчої кампанії,
– заявив Медведєв.
Він також поскаржився, що не може позбутися думки, що "різні казуси, які відбуваються, це частина досить нескладної політичної технології". Зокрема, начебто виліпити образ ворога, а тоді за його допомогою домогтися політичного результату.
Заступник голови Ради безпеки зазначає, що це не лише ображає, але й викликає сум. "І наслідки цього будуть сумні", – підсумував Медвєдєв.
До слова, заяву він зробив за кілька днів до проведення в Білорусі президентських виборів.
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Вибори президента у Білорусі: основне
- Шості вибори в історії незалежної Білорусі заплановані на 9 серпня.
- За пост президента боротимуться 5 кандидатів: Олександр Лукашенко, Світлана Тихановська, Ганна Конопацька, Андрій Дмитрієв та Сергій Черечня.
- Основною опоненткою Лукашенка вважають Тихановську.
- З початку виборчої кампанії правозахисники нарахували понад 700 затриманих: учасників "ланцюгів солідарності", членів ініціативних груп, активістів, політиків, блогерів, журналістів та просто перехожих на вулицях.
- Раніше в Білорусі заборонили публікувати реальні дані соцопитувань про підтримку чинного президента Олександра Лукашенка. Однак ще до набуття чинності цієї заборони місцеве видання "Наша Ніва" таки оприлюднило результати опитування. З’ясувалося, що Лукашенка підтримують усього 3% населення.