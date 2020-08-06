"Стали разменной монетой и будут печальные последствия", – Медведев об отношениях РФ и Беларуси
Дмитрий Медведев заявил, что российско-белорусские отношения стали "мелкой разменной монетой" во время избирательной кампании в Беларуси. Последствия ухудшения отношений между странами будут печальными.
Текущие отношения между РФ и Беларусью и перспективу их дальнейшего ухудшения описал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, сообщает "Белсат".
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Российско-белорусские отношения, я даже больше скажу, Союзное государство, интеграция стали мелкой разменной монетой во время избирательной кампании,
– заявил Медведев.
Он также пожаловался, что не может отделаться от мысли, что "различные казусы, которые происходят, это часть довольно несложной политической технологии". В частности, как будто вылепить образ врага, а потом с его помощью добиться политического результата.
Заместитель председателя Совета безопасности отмечает, что это не только обижает, но и вызывает печаль. "И последствия этого будут печальные", – подытожил Медведев.
К слову, заявление он сделал за несколько дней до проведения в Беларуси президентских выборов.
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Выборы президента в Беларуси: основное
- Шестые выборы в истории независимой Беларуси запланированы на 9 августа.
- За пост президента будут бороться 5 кандидатов: Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Анна Конопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечня.
- Основной оппоненткой Лукашенко считают Тихановську.
- С начала избирательной кампании правозащитники насчитали более 700 задержанных: участников "цепей солидарности", членов инициативных групп, активистов, политиков, блогеров, журналистов и просто прохожих на улицах.
- Ранее в Беларуси запретили публиковать реальные данные соцопросов о поддержке действующего президента Александра Лукашенко. Однако еще до вступления в силу этого запрета местное издание "Наша Нива" таки обнародовало результаты опроса. Выяснилось, что Лукашенко поддерживают всего 3% населения.