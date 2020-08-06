Дмитрий Медведев заявил, что российско-белорусские отношения стали "мелкой разменной монетой" во время избирательной кампании в Беларуси. Последствия ухудшения отношений между странами будут печальными.

Текущие отношения между РФ и Беларусью и перспективу их дальнейшего ухудшения описал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, сообщает "Белсат".

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Российско-белорусские отношения, я даже больше скажу, Союзное государство, интеграция стали мелкой разменной монетой во время избирательной кампании,

– заявил Медведев.

Он также пожаловался, что не может отделаться от мысли, что "различные казусы, которые происходят, это часть довольно несложной политической технологии". В частности, как будто вылепить образ врага, а потом с его помощью добиться политического результата.

Заместитель председателя Совета безопасности отмечает, что это не только обижает, но и вызывает печаль. "И последствия этого будут печальные", – подытожил Медведев.

К слову, заявление он сделал за несколько дней до проведения в Беларуси президентских выборов.

Обратите внимание! Ранее Лукашенко раскритиковал Россию после того, как в конце июля белорусские государственные СМИ сообщили о задержании 33 боевиков российской частной военной компании "Вагнера". По сообщениям, они прибыли в Беларусь в ночь на 25 июля "для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании".

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