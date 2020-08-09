Кремль направил письмо в Беларусь с фактами задержания вагнеровцев: реакция Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко на днях имел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Стороны говорили в том числе и о задержании вагнеровцев в Беларуси. Лукашенко заявил, что договорился с Путиным разобраться с задержания вагнеровцев в Беларуси.
Подробности разговора Лукашенко и Путина
Лукашенко поделился подробностями телефонного разговора с Путиным и рассказал, как Беларусь в дальнейшем будет строить отношения с РФ после выборов. Об этом сообщил телеграмм-канал "Пул Первого".
Важно Путин позвонил Лукашенко и предложил "договориться" относительно вагнеровцев
Главные тезисы из разговора президентов Беларуси и РФ
Президент Беларуси признался, что упрекнул Россию в том, что они перешли из братских на партнерские отношения. Также Лукашенко заявил, что ему все равно, спровоцировала ли ситуацию с задержанием россиян в Беларуси "третья страна". Лидер Беларуси будет работать "по факту".
Лукашенко сообщил, что получил от Путина письмо с фактами задержания вагнеровцев в Беларуси.
На следующий день я получил от президента РФ письмо, кажется, на пяти страницах. С изложением всех фактов. И сейчас наш секретарь рассматривает эти факты. Что касается перспективы, если кто-то ждет, что у нас совершенно испортились отношения с Россией,
– подчеркнул Лукашенко.
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По информации телеграмм-канала, прокуроры из России и Украины пока не приехали в Беларусь в деле о задержании вагнеровцев.
Вагнеровцы в Беларуси: главная
- 29 июля в Беларуси задержали более трех десятков иностранных граждан, которые оказались боевиками ЧВК "Вагнера".
- В Беларуси считают, что целью российских боевиков была дестабилизация ситуации во время избирательной кампании президента. Вагнеровцев подозревают в подготовке теракта.
- Имена многих задержанных вагнеровцев есть в базе "Миротворец". То есть они являются участниками войны на Донбассе со стороны пророссийских сил.
- Россия в официальных заявлениях называет своих наемников "российскими гражданами, которые опоздали на самолет". Они якобы собирались наведаться в Стамбул.