Президент Беларуси Александр Лукашенко на днях имел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Стороны говорили в том числе и о задержании вагнеровцев в Беларуси. Лукашенко заявил, что договорился с Путиным разобраться с задержания вагнеровцев в Беларуси.

Подробности разговора Лукашенко и Путина

Лукашенко поделился подробностями телефонного разговора с Путиным и рассказал, как Беларусь в дальнейшем будет строить отношения с РФ после выборов. Об этом сообщил телеграмм-канал "Пул Первого".

Важно Путин позвонил Лукашенко и предложил "договориться" относительно вагнеровцев

Главные тезисы из разговора президентов Беларуси и РФ

Президент Беларуси признался, что упрекнул Россию в том, что они перешли из братских на партнерские отношения. Также Лукашенко заявил, что ему все равно, спровоцировала ли ситуацию с задержанием россиян в Беларуси "третья страна". Лидер Беларуси будет работать "по факту".

Лукашенко сообщил, что получил от Путина письмо с фактами задержания вагнеровцев в Беларуси.

На следующий день я получил от президента РФ письмо, кажется, на пяти страницах. С изложением всех фактов. И сейчас наш секретарь рассматривает эти факты. Что касается перспективы, если кто-то ждет, что у нас совершенно испортились отношения с Россией,

– подчеркнул Лукашенко.

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По информации телеграмм-канала, прокуроры из России и Украины пока не приехали в Беларусь в деле о задержании вагнеровцев.

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