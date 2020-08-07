Путин позвонил Лукашенко и предложил "договориться" относительно вагнеровцев
Глава Кремля Владимир Путин позвонил президенту Беларуси Александру Лукашенко. Их разговор касался задержания под Минском российских наемников ЧВК "Вагнера".
Во время разговора Путин предложил решить вопрос с боевиками "в духе взаимопонимания". Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.
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Что о телефонном разговоре Путина — Лукашенко говорят в Кремле:
- Там подчеркивают, что Путин и Лукашенко обменялись мнениями относительно ареста "33 российских граждан".
- В Кремле добавляют, что была высказана уверенность, что ситуацию удастся урегулировать "в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран".
- В Кремле также заявили, что стороны обсудили развитие "братских российско-белорусских отношений".
Подчеркнуто, что российская сторона заинтересована в сохранении в Беларуси стабильной внутриполитической ситуации и проведении предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке,
— заверили в Кремле.
Вагнеровцы в Беларуси: коротко об основном
- 29 июля в Беларуси задержали более трех десятков иностранных граждан, которые оказались боевиками ЧВК "Вагнера".
- Они прибыли из России и жили в санатории под Минском. В Беларуси считают, что целью российских боевиков была дестабилизация ситуации во время избирательной кампании президента. В частности, их подозревают в подготовке теракта.
- Имена многих из задержанных вагнеровцев есть в базе "Миротворец". То есть они являются участниками войны на Донбассе со стороны пророссийских сил.
- Россия в официальных заявлениях называет своих наемников "российскими гражданами, которые опоздали на самолет". Они якобы собирались наведаться в Стамбул.
- Лучшего оправдания, чем российские шпионы Петров и Боширов, боевики "Вагнера" придумать не сумели и заявили, что в Стамбуле собирались посмотреть Собор Святой Софии.
- Ранее в личной беседе Владимир Зеленский просил Александра Лукашенко передать Украине тех вагнеровцкв, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе против украинцев.