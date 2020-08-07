Глава Кремля Владимир Путин позвонил президенту Беларуси Александру Лукашенко. Их разговор касался задержания под Минском российских наемников ЧВК "Вагнера".

Во время разговора Путин предложил решить вопрос с боевиками "в духе взаимопонимания". Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.

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Что о телефонном разговоре Путина — Лукашенко говорят в Кремле:

Там подчеркивают, что Путин и Лукашенко обменялись мнениями относительно ареста "33 российских граждан".

В Кремле добавляют, что была высказана уверенность, что ситуацию удастся урегулировать "в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран".

В Кремле также заявили, что стороны обсудили развитие "братских российско-белорусских отношений".

Подчеркнуто, что российская сторона заинтересована в сохранении в Беларуси стабильной внутриполитической ситуации и проведении предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке,

— заверили в Кремле.

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