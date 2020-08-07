Очільник Кремля Володимир Путін зателефонував президенту Білорусі Олександру Лукашенку. Їх розмова стосувалася затримання під Мінськом російських найманців ПВК "Вагнера".

Під час розмови Путін запропонував вирішити питання з бойовиками "в дусі взаєморозуміння". Про це мовиться в повідомленні, розміщеному на сайті Кремля.

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Що про телефонну розмову Путіна — Лукашенка кажуть у Кремлі:

Там наголошують, що Путін і Лукашенко обмінялися думками стосовно арешту "33 російських громадян".

У Кремлі додають, що була висловлена впевненість, що ситуацію вдасться врегулювати "в дусі взаєморозуміння, характерного для співпраці двох країн".

У Кремлі також заявили, що сторони обговорили розвиток "братніх російсько-білоруських відносин".

Було наголошено, що російська сторона зацікавлена в збереженні в Білорусі стабільної внутрішньополітичної ситуації та проведенні майбутніх президентських виборів в спокійній обстановці,

— запевнили у Кремлі.

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