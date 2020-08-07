Путін зателефонував Лукашенку і запропонував "домовитися" щодо вагнерівців
Очільник Кремля Володимир Путін зателефонував президенту Білорусі Олександру Лукашенку. Їх розмова стосувалася затримання під Мінськом російських найманців ПВК "Вагнера".
Під час розмови Путін запропонував вирішити питання з бойовиками "в дусі взаєморозуміння". Про це мовиться в повідомленні, розміщеному на сайті Кремля.
Це цікаво Їхню вину ще треба довести: Лукашенко не поспішає видавати вагнерівців Україні
Що про телефонну розмову Путіна — Лукашенка кажуть у Кремлі:
- Там наголошують, що Путін і Лукашенко обмінялися думками стосовно арешту "33 російських громадян".
- У Кремлі додають, що була висловлена впевненість, що ситуацію вдасться врегулювати "в дусі взаєморозуміння, характерного для співпраці двох країн".
- У Кремлі також заявили, що сторони обговорили розвиток "братніх російсько-білоруських відносин".
Було наголошено, що російська сторона зацікавлена в збереженні в Білорусі стабільної внутрішньополітичної ситуації та проведенні майбутніх президентських виборів в спокійній обстановці,
— запевнили у Кремлі.
Вагнерівці у Білорусі: коротко про основне
- 29 липня в Білорусі затримали понад три десятки іноземних громадян, які виявилися бойовиками ПВК "Вагнера".
- Вони прибули з Росії й жили в санаторії під Мінськом. У Білорусі вважають, що метою російських бойовиків була дестабілізація ситуації під час виборчої кампанії президента. Зокрема, – їх підозрюють у підготовці теракту.
- Імена багатьох із затриманих вагнерівців є в українській базі "Миротворець". Тобто вони є учасниками війни на Донбасі з боку проросійських сил.
- Росія в офіційних заяв називає своїх найманців "російськими громадянами, що спізнилися на літак". Вони начебто збиралися навідатися до Стамбула.
- Кращого виправдання, аніж російські шпигуни Петров і Боширов, бойовики "Вагнера" вигадати не зуміли і заявили, що у Стамбулі збиралися оглядати Собор Святої Софії.
- Раніше в особистій розмові Володимир Зеленський просив Олександра Лукашенка передати Україні тих вагнерівців, які брали участь у бойових діях на Донбасі проти українців.