Їхню вину ще треба довести: Лукашенко не поспішає видавати вагнерівців Україні
Президент Білорусі Олександр Лукашенко не поспішає видавати Україні затриманих бойовиків з ПВК Вагнера. За його словами, їхню вину ще треба довести.
Олександр Лукашенко висловив свою позицію в інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону, повідомляє 24 канал.
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Чому Лукашенко не видає вагнерівців Україні
- За його словами, Україна, яка вимагає видачі вагнерівців, спочатку повинна довести їхню вину. Мовляв, українським правоохоронним органам слід навести конкретні злочини того чи іншого бойовика ПВК "Вагнера".
- Він також додав, що генпрокурори України та Білорусі, а також російські правоохоронці наразі працюють над цим.
Водночас білоруський президент заявив, що вважає неприпустим те, що Росія відправила вагнерівців в Білорусь.
Це огидно. Особливо, коли це робиться з боку твоїх рідних друзів,
– прокоментував Лукашенко втручання Росії у внутрішні справи Білорусі.
Коли вагнерівців можуть передати Україні
- Наразі слідчі в Україні ще готують клопотання про екстрадицію вагнерівців. Коли Офіс Генпрокурора їх отримає, то направить відповідні запити до Генпрокуратури Білорусі.
- Вже потім, коли Білорусь отримає офіційні документи з вимогою видачі, ухвалюватимуть рішення, що з ними робити.
- Раніше Лукашенко доручив запросити генпрокурорів Росії та України, аби розібратись із затриманими вагнерівцями.
Затримання вагнерівців у Білорусі: що треба знати
- 29 липня в Білорусі затримали 33 бойовиків – членів приватної військової компанії "Вагнер". Це російська військова структура сформована з військових найманців. Чимало її членів брали участь у війні на Донбасі на боці окупантів.
- В Білорусь бойовики приїхали з метою дестабілізувати ситуацію в країні напередодні виборів президента. Затриманим бойовикам "Вагнера" інкримінують підготовку до теракту.
- Білорусь звернулася до української влади щодо перевірки причетності затриманих до скоєння злочинів в Україні.
- 30 липня в Офісі президента заявили, що Україна звернеться до Білорусі з клопотанням про екстрадицію бойовиків ПВК "Вагнер", підозрюваних у військових злочинах на Донбасі.
- Раніше в особистій розмові Володимир Зеленський просив Олександра Лукашенка передати Україні тих вагнерівців, які брали участь у бойових діях на Донбасі проти українців.