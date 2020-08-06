Президент Білорусі Олександр Лукашенко не поспішає видавати Україні затриманих бойовиків з ПВК Вагнера. За його словами, їхню вину ще треба довести.

Олександр Лукашенко висловив свою позицію в інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону, повідомляє 24 канал.

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Чому Лукашенко не видає вагнерівців Україні

За його словами, Україна, яка вимагає видачі вагнерівців, спочатку повинна довести їхню вину. Мовляв, українським правоохоронним органам слід навести конкретні злочини того чи іншого бойовика ПВК "Вагнера".

Він також додав, що генпрокурори України та Білорусі, а також російські правоохоронці наразі працюють над цим.

Водночас білоруський президент заявив, що вважає неприпустим те, що Росія відправила вагнерівців в Білорусь.

Це огидно. Особливо, коли це робиться з боку твоїх рідних друзів,

– прокоментував Лукашенко втручання Росії у внутрішні справи Білорусі.

Коли вагнерівців можуть передати Україні

Наразі слідчі в Україні ще готують клопотання про екстрадицію вагнерівців. Коли Офіс Генпрокурора їх отримає, то направить відповідні запити до Генпрокуратури Білорусі.

Вже потім, коли Білорусь отримає офіційні документи з вимогою видачі, ухвалюватимуть рішення, що з ними робити.

Раніше Лукашенко доручив запросити генпрокурорів Росії та України, аби розібратись із затриманими вагнерівцями.

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