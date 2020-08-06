Их вину еще надо доказать: Лукашенко не спешит выдавать вагнеровцев Украине
Президент Беларуси Александр Лукашенко не спешит выдавать Украине задержанных боевиков с ЧВК Вагнера. По его словам, их вину еще нужно доказать.
Александр Лукашенко выразил свою позицию в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, сообщает 24 канал.
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Почему Лукашенко не выдает вагнеровцев Украине
- По его словам, Украина, которая требует выдачи вагнеровцев, сначала должна доказать их вину. Мол, украинским правоохранительным органам следует привести конкретные преступления того или иного боевика ЧВК "Вагнера".
- Он также добавил, что генпрокуроры Украины и Беларуси, а также российские правоохранители работают над этим.
В то же время белорусский президент заявил, что считает недопустимым то, что Россия отправила вагнеровцев в Беларусь.
Это отвратительно. Особенно, когда это делается со стороны твоих родных друзей,
– прокомментировал Лукашенко вмешательства России во внутренние дела Беларуси.
Когда вагнеровцев могут передать Украине
- Сейчас следователи в Украине еще готовят ходатайства об экстрадиции вагнеровцев. Когда Офис генпрокурора их получит, то направит соответствующие запросы в Генпрокуратуру Беларуси.
- Уже потом, когда Беларусь получит официальные документы с требованием выдачи, будет принимать решение, что с ними делать.
- Ранее Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров России и Украины, чтобы разобраться с задержанными вагнеровцами.
Задержание вагнеровцев в Беларуси: что нужно знать
- 29 июля в Беларуси задержали 33 боевиков – членов частной военной компании "Вагнер". Эта российская военная структура сформирована из военных наемников. Немало ее членов принимали участие в войне на Донбассе на стороне оккупантов.
- В Беларусь боевики приехали с целью дестабилизировать ситуацию в стране накануне выборов президента. Задержанным боевикам "Вагнера" инкриминируют подготовку к теракту.
- Беларусь обратилась к украинским властям относительно проверки причастности задержанных к совершению преступлений в Украине.
- 30 июля в Офисе президента заявили, что Украина обратится к Беларуси с ходатайством об экстрадиции боевиков ЧВК "Вагнер", подозреваемых в военных преступлениях на Донбассе.
- Ранее в личной беседе Владимир Зеленский просил Александра Лукашенко передать Украине тех вагнеровцев, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе против украинского народа.