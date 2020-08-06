Президент Беларуси Александр Лукашенко не спешит выдавать Украине задержанных боевиков с ЧВК Вагнера. По его словам, их вину еще нужно доказать.

Александр Лукашенко выразил свою позицию в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, сообщает 24 канал.

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Почему Лукашенко не выдает вагнеровцев Украине

По его словам, Украина, которая требует выдачи вагнеровцев, сначала должна доказать их вину. Мол, украинским правоохранительным органам следует привести конкретные преступления того или иного боевика ЧВК "Вагнера".

Он также добавил, что генпрокуроры Украины и Беларуси, а также российские правоохранители работают над этим.

В то же время белорусский президент заявил, что считает недопустимым то, что Россия отправила вагнеровцев в Беларусь.

Это отвратительно. Особенно, когда это делается со стороны твоих родных друзей,

– прокомментировал Лукашенко вмешательства России во внутренние дела Беларуси.

Когда вагнеровцев могут передать Украине

Сейчас следователи в Украине еще готовят ходатайства об экстрадиции вагнеровцев. Когда Офис генпрокурора их получит, то направит соответствующие запросы в Генпрокуратуру Беларуси.

Уже потом, когда Беларусь получит официальные документы с требованием выдачи, будет принимать решение, что с ними делать.

Ранее Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров России и Украины, чтобы разобраться с задержанными вагнеровцами.

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