Клопотання про екстрадицію вагнерівців, яких нещодавно затримали в Білорусі, Україна ще не надіслала. Втім на цій стадії генрокурорка України Ірина Венедіктова і генпрокурор Білорусі Олександр Конюк провели телефонні переговори.

Ірина Венедіктова підтвердила намір запитувати видачу Україні 28 осіб, серед яких 9 українців, повідомляє пресслужба відомства. Цікаво Гра Лукашенка з Києвом: чи видадуть Україні вагнерівців Коли вагнерівців зможуть передати Україні Наразі слідчі в Україні ще готують клопотання про екстрадицію вагнерівців. Коли Офіс Генпрокурора їх отримає, направить відповідні запити до Генеральної прокуратури Білорусі.



Вже потім, коли Білорусь отримає офіційні папери з вимогою видачі, ухвалюватимуть рішення, що з ними робити. Це підтвердив генпрокурор сусідньої держави Олександр Конюк. Дещо раніше Лукашенко доручив запросити генпрокурорів Росії та України, аби розібратись з затриманими вагнерівцями. Вже на місці білоруський, український і російський представники вирішуватимуть, що робити із бойовиками. Затримання вагнерівців у Білорусі : головне 29 липня в Білорусі затримали 33 бойовиків – членів приватної військової компанії "Вагнер". Це російська військова структура, що формується з найманців. Створили її у 2013 році, за цей час вона брала участь у бойових діях у низці "гарячих точок". Зокрема, в бойових діях на сході України.

Вони приїхали з метою дестабілізувати ситуацію в країні напередодні виборів президента. Затриманим бойовикам "Вагнера" інкримінують підготовку до теракту.

Серед них є зрадники України, які воювали на Донбасі за Росію. Дані деяких бойовиків внесено в українську базу "Миротворець".

Білорусь звернулася до української влади щодо перевірки причетності затриманих до скоєння злочинів в Україні.

30 липня в Офісі президента заявили, що Україна звернеться до Білорусі з клопотанням про екстрадицію бойовиків ПВК "Вагнер", підозрюваних у військових злочинах на Донбасі.

Раніше в особистій розмові Володимир Зеленський просив Олександра Лукашенка передати Україні тих вагнерівців, які брали участь у бойових діях на Донбасі проти українців.