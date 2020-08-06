Ходатайство об экстрадиции вагнеровцев, которых недавно задержали в Беларуси, Украина еще не прислала. Впрочем, на этой стадии генпрокурор Украины Ирина Венедиктова и генпрокурор Беларуси Александр Конюк провели телефонные переговоры.

Ирина Венедиктова подтвердила намерении запрашивать выдачу Украине 28 человек, среди которых 9 украинцев, сообщает пресс-служба ведомства.

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Когда вагнеровцев смогут передать Украине

Сейчас следователи в Украине еще готовят ходатайство об экстрадиции вагнеровцев. Когда Офис Генпрокурора их получит, направит соответствующие запросы в Генеральную прокуратуру Беларуси.

Уже потом, когда Беларусь получит официальные бумаги с требованием выдачи, будут принимать решение, что с ними делать. Это подтвердил генпрокурор соседнего государства Александр Конюк.

Несколько ранее Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров России и Украины, чтобы разобраться с задержанными вагнеровцами. Уже на месте белорусский, украинский и российский представители будут решать, что делать с боевиками.

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