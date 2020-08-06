Выдача вагнеровцев: запрос от Украины еще не прислали
Ходатайство об экстрадиции вагнеровцев, которых недавно задержали в Беларуси, Украина еще не прислала. Впрочем, на этой стадии генпрокурор Украины Ирина Венедиктова и генпрокурор Беларуси Александр Конюк провели телефонные переговоры.
Ирина Венедиктова подтвердила намерении запрашивать выдачу Украине 28 человек, среди которых 9 украинцев, сообщает пресс-служба ведомства.
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Когда вагнеровцев смогут передать Украине
Сейчас следователи в Украине еще готовят ходатайство об экстрадиции вагнеровцев. Когда Офис Генпрокурора их получит, направит соответствующие запросы в Генеральную прокуратуру Беларуси.
Уже потом, когда Беларусь получит официальные бумаги с требованием выдачи, будут принимать решение, что с ними делать. Это подтвердил генпрокурор соседнего государства Александр Конюк.
Задержание вагнеровцев в Беларуси: главное
- 29 июля в Беларуси задержали 33 боевиков – членов частной военной компании "Вагнер". Это российская военная структура, формирующаяся из наемников. Создали ее в 2013 году, за это время она участвовала в боевых действиях в ряде "горячих точек". В частности, в боевых действиях на востоке Украины.
- Они приехали с целью дестабилизировать ситуацию в стране накануне выборов президента. Задержанным боевикам "Вагнера" инкриминируют подготовку к теракту.
- Среди них есть предатели Украины, которые воевали на Донбассе за Россию. Данные некоторых боевиков внесены в украинскую базу "Миротворец".
- Беларусь обратилась к украинской власти относительно проверки причастности задержанных к совершению преступлений в Украине.
- 30 июля в Офисе Президента заявили, что Украина обратится к Беларуси с ходатайством об экстрадиции боевиков ЧВК "Вагнер", подозреваемых в военных преступлениях на Донбассе.
- Ранее в личной беседе Владимир Зеленский просил Александра Лукашенко передать Украине тех вагнеровцев, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе против украинцев.