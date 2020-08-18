Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов спростував версію журналіста Юрія Бутусова, що українські спецслужби, зокрема СБУ, підготували спецоперацію щодо затримання вагнерівців. За його словами, те, що їм затримали в Білорусі, навпаки є спецоперацією російських спецслужб.

Коментар Буданова щодо затриманих у Білорусі вагнерівців

Буданов зауважив, є достатня кількість фактів, яка свідчить про те, що це спецоперація російських спецслужб. Про це головний розвідник заявив у коментарі Укрінформу.

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По-перше, десятки людей із досвідом бойових дій в гібридних конфліктах у різних країнах, у тому числі на Донбасі, з’явились у столиці Білорусі прямо напередодні доленосних президентських виборів. По-друге, лише необізнана людина може повірити у казку, ніби цих "наївних" бойовиків могли обманом затягнути до Мінська,

– наголосив він.

За словами Буданова, приватні військові компанії з Росії працюють у прямому підпорядкуванні російських силових структур та ніколи не діють без їхнього дозволу чи координації. Навіть, якщо виконують "приватні" замовлення.

"По-третє, дуже докладну фейкову версію про буцімто причетність СБУ до появи вагнерівців" у Мінську опублікували російські спецслужби у російському виданні "Комсомольская правда" 6 серпня. Тобто, вже через тиждень після затримання бойовиків і публічних звинувачень у бік Росії з боку білоруської влади щодо втручання у внутрішні справи та спроби вплинути на результати виборів", – зауважив він.

Буданов підкреслив, що зазвичай подібні операції готують ретельно та завчасно, детально опрацьовують легенду прикриття. Тому найбільш імовірно, що російська сторона готувала фейкову версію про нібито причетність СБУ завчасно.

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Вагнерівці у Білорусі: якою була їхня мета

Буданов переконує, що вони мали кілька завдань:

психологічний тиск на білоруську владу (спровокувати на більш жорсткі дії проти протестувальників);

покласти відповідальність на Україну та погіршити українсько-білоруські відносини;

змусити опиратися на російську підтримку (так само було і з колишнім українським президентом Януковичем).

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Чому цю тему почали обговорювати в Україні: що каже Буданов

На переконання Буданова, тут є дві складові. Перш за все цю тему підтримують російські агенти інформаційного впливу в Україні.

"Вони закріплюють вигідну Росії версію подій. Їм потрібно переконати не лише міжнародне співтовариство, а й українське суспільство", – каже Буданов.

А друге складова – це те, що напередодні виборів українські політичні сили чи корупційно-бізнесові клани вирішили використати ситуацію задля критики влади. Зокрема, вони запускають на базі російського фейку свої додаткові інформаційні хвилі.

Окрім того, режим тиші на Донбасі, про який домовлено в рамках мінської переговорної групи, явно не подобається певним силам і в Україні, і в Росії. Тому це ще один привід зірвати перемир’я та покласти відповідальність на українську владу,

– підсумував керівник Головного управління розвідки Міноборони.