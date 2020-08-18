Головний редактор порталу "ЦЕНЗОР.нет" Юрій Бутусов повідомив, що глава Офісу Президента Андрій Єрмак нібито зірвав таємну операцію українських спецслужб щодо вагнерівців. Натомість у комітеті з нацбезпеки заявили, що Бутусов – ненадійне джерело інформації.

Заступниця голови комітету з питань нацбезпеки та розвитку Мар'яна Безугла зазначила в ефірі 24 каналу у програмі "Є питання", що Юрій Бутусов нібито розповсюджує неправдиву та спотворену інформацію.

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"Ця інформація ( про зірвану спецоперацію СБУ щодо вагнерівців – 24 канал) з'явилась на телеграм-каналах ще 10 числа (серпня – 24 канал). Зараз її тільки розширили і опублікували", – запевнила Безугла.

За словами заступниці голови комітету, її цікавить не сама ймовірність держзради, а той факт, "звідки спотворена чи неправдива інформація з'являється у соціальних мережах Бутусова".

Кожного дня у Бутусова з'являються ті чи інші історії, зради, сенсації, тому в мене викликає здивування, чому насамперед така реакція саме на цю історію,

– сказала Безугла.

Вона зауважила, що їх комітет доволі проінформований, а тому вона не може публічно коментувати ситуацію. "Ця інформація обмежена, це державна таємниця", – запевнила Безугла. Вона додала, що разом з колегами хоче провести відповідні закриті зустрічі "щодо резонансних, спотворених подій, які з'являються останнім часом".

Щодо звинувачень – вони присутні постійно. Це елемент політичної боротьби,

– заявила Безугла.

Вона не відповіла на питання журналіста, чи справді спецоперація зірвалась та чи відбувся витік інформації, про який заявив Бутусов.

Довідка. Інформацію про те, що Зеленський, голова його офісу Андрій Єрмак і перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко зірвали операцію СБУ – оприлюднив головний редактор видання "ЦЕНЗОР.нет" Юрій Бутусов. Причиною нібито стало те, що вони не хотіли псувати відносини з Росією напередодні початку перемир'я на Донбасі.

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