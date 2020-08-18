Це елемент політичної боротьби, – комітет з нацбезпеки щодо інформації про зірвану операцію СБУ
Головний редактор порталу "ЦЕНЗОР.нет" Юрій Бутусов повідомив, що глава Офісу Президента Андрій Єрмак нібито зірвав таємну операцію українських спецслужб щодо вагнерівців. Натомість у комітеті з нацбезпеки заявили, що Бутусов – ненадійне джерело інформації.
Заступниця голови комітету з питань нацбезпеки та розвитку Мар'яна Безугла зазначила в ефірі 24 каналу у програмі "Є питання", що Юрій Бутусов нібито розповсюджує неправдиву та спотворену інформацію.
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"Ця інформація ( про зірвану спецоперацію СБУ щодо вагнерівців – 24 канал) з'явилась на телеграм-каналах ще 10 числа (серпня – 24 канал). Зараз її тільки розширили і опублікували", – запевнила Безугла.
За словами заступниці голови комітету, її цікавить не сама ймовірність держзради, а той факт, "звідки спотворена чи неправдива інформація з'являється у соціальних мережах Бутусова".
Кожного дня у Бутусова з'являються ті чи інші історії, зради, сенсації, тому в мене викликає здивування, чому насамперед така реакція саме на цю історію,
– сказала Безугла.
Вона зауважила, що їх комітет доволі проінформований, а тому вона не може публічно коментувати ситуацію. "Ця інформація обмежена, це державна таємниця", – запевнила Безугла. Вона додала, що разом з колегами хоче провести відповідні закриті зустрічі "щодо резонансних, спотворених подій, які з'являються останнім часом".
Щодо звинувачень – вони присутні постійно. Це елемент політичної боротьби,
– заявила Безугла.
Вона не відповіла на питання журналіста, чи справді спецоперація зірвалась та чи відбувся витік інформації, про який заявив Бутусов.
Затримання вагнерівців у Білорусі: головне
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- За словами білоруської влади, метою перебування вагнерівців у країні була "дестабілізація ситуації під час виборчої кампанії".
- Натомість російська влада, яка формально не має відношення до бойовиків, запевнила: Білорусь була лише відправною точкою для вагнерівців до Стамбула. Бойовики, мовляв, просто затрималися на довше, бо не встигли на літак.
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- 14 серпня влада Білорусі відпустила 32 з 33 найманців в Росію. Одного залишили, адже він – громадянин Білорусі.
- Офіційний Київ засудив таке рішення Мінська.