Людина Януковича при владі: чому провалилася операція українських спецслужб
Офіс Президента звинуватили у зриві спецоперації із затримання бойовиків приватної компанії "Вагнера". Начебто українські спецслужби таємно завербували і витягли зізнання у війні на Донбасі з найманців. Проте не встигли їх затримати через зволікання Банкової.
Головний редактор видання "ЦЕНЗОР.нет" Юрій Бутусов у прямому ефірі на 24 каналі підкреслив, що точну інформацію має надати розслідування, яке мають розпочати негайно у рамках кримінальної справи про державну зраду.
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Він зазначив, що зараз може тільки констатувати факти, які має перевірити слідство. До цього потрібно підійти серйозно, бо від того, хто саме проводитиме дослідження, – залежить результат.
Для цього розслідування є дуже вагомі підстави. По-перше, одна з посадових осіб, а саме Андрій Єрмак підняв питання про перенесення операції. Саме завдяки йому операція була проведена не в той термін, коли потрібно – 25 липня. Її перенесли – на 30 липня. Це була саме його ініціатива. Через це був час для того, аби стався інформаційний витік,
– повідомив Бутусов.
Редактор зазначив, що, по-друге, керівником комітету з питань розвідки при Президентові України, а це орган, який координує діяльність усіх розвідувальних служб України, Володимир Зеленський призначив Руслана Демченка.
"Це людина, яка відомо своїми проросійськими позиціями. Який в часи Віктора Януковича був заступником та першим заступником міністра закордонних справ, який є одним з авторів сумнозвісних харківських угод. Саме через які Росія отримала виключні права на контроль Криму, безперешкодне пересування військ та створила фактично передумови для швидкої окупації у 2014 році", – пояснив Бутусов.
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Він заявив, що Демченко насправді підлягає люстрації, як високопосадовець. Але Володимир Зеленський порушив вимоги закону про люстрацію і призначив на таку посаду, яка є однією з ключових для безпеки держави, яка потребує найвищого допуску до державних таємниць – таку сумнівну особу.
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Затримання вагнерівців у Білорусі: головне
- 29 липня 32 бойовиків проросійського угрупування "Вагнера" затримали біля Мінська, одного спіймали на півдні країни.
- За словами білоруської влади, метою перебування вагнерівців у країні була "дестабілізація ситуації під час виборчої кампанії".
- Натомість російська влада, яка формально не має відношення до бойовиків, запевнила: Білорусь була лише відправною точкою для вагнерівців до Стамбула. Бойовики, мовляв, просто затрималися на довше, бо не встигли на літак.
- Україна надіслала запит на видачу їй 28 з 32 найманців – кожен з них брав участь у війні на Донбасі, а 9 навіть були громадянами України.
- 14 серпня влада Білорусі відпустила 32 з 33 найманців в Росію. Одного залишили, адже він – громадянин Білорусі.
- Офіційний Київ засудив таке рішення Мінська.