Офіс Президента звинуватили у зриві спецоперації із затримання бойовиків приватної компанії "Вагнера". Начебто українські спецслужби таємно завербували і витягли зізнання у війні на Донбасі з найманців. Проте не встигли їх затримати через зволікання Банкової.

Головний редактор видання "ЦЕНЗОР.нет" Юрій Бутусов у прямому ефірі на 24 каналі підкреслив, що точну інформацію має надати розслідування, яке мають розпочати негайно у рамках кримінальної справи про державну зраду.

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Він зазначив, що зараз може тільки констатувати факти, які має перевірити слідство. До цього потрібно підійти серйозно, бо від того, хто саме проводитиме дослідження, – залежить результат.

Для цього розслідування є дуже вагомі підстави. По-перше, одна з посадових осіб, а саме Андрій Єрмак підняв питання про перенесення операції. Саме завдяки йому операція була проведена не в той термін, коли потрібно – 25 липня. Її перенесли – на 30 липня. Це була саме його ініціатива. Через це був час для того, аби стався інформаційний витік,

– повідомив Бутусов.

Редактор зазначив, що, по-друге, керівником комітету з питань розвідки при Президентові України, а це орган, який координує діяльність усіх розвідувальних служб України, Володимир Зеленський призначив Руслана Демченка.

"Це людина, яка відомо своїми проросійськими позиціями. Який в часи Віктора Януковича був заступником та першим заступником міністра закордонних справ, який є одним з авторів сумнозвісних харківських угод. Саме через які Росія отримала виключні права на контроль Криму, безперешкодне пересування військ та створила фактично передумови для швидкої окупації у 2014 році", – пояснив Бутусов.

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Він заявив, що Демченко насправді підлягає люстрації, як високопосадовець. Але Володимир Зеленський порушив вимоги закону про люстрацію і призначив на таку посаду, яка є однією з ключових для безпеки держави, яка потребує найвищого допуску до державних таємниць – таку сумнівну особу.

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