Російські військові відкрито розповідали про те, як збивали українські літаки на Донбасі. За це деяких з них навіть нагороджував Владислав Сурков. Сенсаційні записи під час вербування вагнерівців оприлюднила журналістка Яніна Соколова.

Боєць ВПК "Вагнера" каже, що збив 2 українські літаки та вертоліт

Розповідь про те, як росіяни воювали на Донбасі, Яніна Соколова розмістила на своєму ютуб-каналі.

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Першим ділиться "бойовим досвідом" на Донбасі боєць ПВК "Вагнера" Денис Харитонов.

Денис Харитонов у 2014 році воював на Донбасі у складі батальйону "Степ", керував групою ПЗРК. Має російський воєнний квиток. Ознайомився з ПЗРК у російському Новочеркаську під час служби.

Харитонов зізнається, що збив біля села Маринівка, що на Донеччині, вертоліт і два штурмові літаки СУ-25. Серед своїх так званих "досягнень" Харитонов ще перелічив "звільнення Луганського аеропорту".

За збиття літаків Харитонова нагородив Сурков

За збиття українських літаків Харитонова навіть нагородили і не абихто, а помічник голови Кремля Владислав Сурков.



Харитонов зізнається про збиті літаки / Скриншот з відео



Боєць повідомив про отриману нагороду / Скриншот з відео



Є кадри одразу після збиття літаків / Скриншот з відео



У Харитонова – російський воєнний квиток / Скриншот з відео

Слова Харитонова підтвердив інший бойовик

Те, що саме Харитонов збив літаки, підтвердив інший бойовик Сергій Щербаков. Саме він воював з Харитоновим у 2014 році на Донбасі.

У складі підрозділу росіян "Амур" на українську землю потрапив і вагнерівець Олександр Сидоров. Він воював проти українських воїнів у 2014 – 2015 роках – на території ЛНР, у 2016 році – поблизу Пісків, що на Донеччині.



Слова Харитонова підтвердив інший бойовик / Скриншот з відео



Літаки збили саме вагнерівці / Скриншот з відео

Зверніть увагу! У відео перераховані й іншій бійці ПВК "Вагнера", що брали участь у боях на Донбасі.

Дивіться відео Яніни Соколової:

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