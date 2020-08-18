Розповідь вагнерівців про збиті українські літаки на Донбасі: сенсаційне відео Яніни Соколової
Російські військові відкрито розповідали про те, як збивали українські літаки на Донбасі. За це деяких з них навіть нагороджував Владислав Сурков. Сенсаційні записи під час вербування вагнерівців оприлюднила журналістка Яніна Соколова.
Боєць ВПК "Вагнера" каже, що збив 2 українські літаки та вертоліт
Розповідь про те, як росіяни воювали на Донбасі, Яніна Соколова розмістила на своєму ютуб-каналі.
До теми Зрада у верхівці: чому Зеленський звільнив начальника військової розвідки?
Першим ділиться "бойовим досвідом" на Донбасі боєць ПВК "Вагнера" Денис Харитонов.
Харитонов зізнається, що збив біля села Маринівка, що на Донеччині, вертоліт і два штурмові літаки СУ-25. Серед своїх так званих "досягнень" Харитонов ще перелічив "звільнення Луганського аеропорту".
За збиття літаків Харитонова нагородив Сурков
За збиття українських літаків Харитонова навіть нагородили і не абихто, а помічник голови Кремля Владислав Сурков.
Харитонов зізнається про збиті літаки / Скриншот з відео
Боєць повідомив про отриману нагороду / Скриншот з відео
Є кадри одразу після збиття літаків / Скриншот з відео
У Харитонова – російський воєнний квиток / Скриншот з відео
Слова Харитонова підтвердив інший бойовик
Те, що саме Харитонов збив літаки, підтвердив інший бойовик Сергій Щербаков. Саме він воював з Харитоновим у 2014 році на Донбасі.
У складі підрозділу росіян "Амур" на українську землю потрапив і вагнерівець Олександр Сидоров. Він воював проти українських воїнів у 2014 – 2015 роках – на території ЛНР, у 2016 році – поблизу Пісків, що на Донеччині.
Слова Харитонова підтвердив інший бойовик / Скриншот з відео
Літаки збили саме вагнерівці / Скриншот з відео
Дивіться відео Яніни Соколової:
Що відомо про скандал з вагнерівцями у Білорусі
- 29 липня 32 бойовиків проросійського угрупування "Вагнера" затримали біля Мінська, одного спіймали на півдні країни.
- За словами білоруської влади, метою перебування вагнерівців у країні була "дестабілізація ситуації під час виборчої кампанії".
- Натомість російська влада, яка формально не має відношення до бойовиків, запевнила: Білорусь була лише відправною точкою для вагнерівців до Стамбула.
- Україна надіслала запит на видачу їй 28 з 32 найманців – кожен з них брав участь у війні на Донбасі, а 9 навіть були громадянами України.
- 14 серпня влада Білорусі відпустила 32 з 33 найманців в Росію. Одного залишили, адже він – громадянин Білорусі.
- Офіційний Київ засудив таке рішення Мінська.
- Тим часом, головний редактор порталу "ЦЕНЗОР.нет" Юрій Бутусов звинуватив голову Офісу Президента Андрія Єрмака у державній зраді, адже той нібито зірвав таємну операцію українських спецслужб щодо вагнерівців.
- Ексзаступник генпрокурора Віктор Чумак впевнений, що щодо цієї ситуації мають порушити досудове розслідування.
- За словами Чумака, у перемовинах щодо цієї спецоперації брала участь обмежена кількість осіб.
- Зокрема, був президент, 2 керівники розвідувальних підрозділів, а також заступник секретаря РНБО Руслан Демченко та голова Офісу президента Андрій Єрмак.