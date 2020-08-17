Є імовірність, що син чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка Микола передвідправкою до Росії найманців ПВК "Вагнера" провів з ними бесіду. Зокрема, під час неї він особисто вибачився перед бойовиками.

Лукашенко вибачився перед вагнерівцями: що відомо

Про це повідомила низка пропагандистських ресурсів. Усі вони посилаються на WarGonzo. Останнє видання активно висвітлює діяльність бойовиків на Донбасі та оприлюднює різні фейки про українську армію. Цікаво, що його засновника Семена Пегова силовики затримали та побили під час протестів у Мінську, передає 24 канал.

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Отже, за даними пропагандистів, Лукашенко-молодший зустрівся з 32 вагнерівцями. Перед цим їх начебто сильно побили, надягнули кайданки та вишукували біля стіни, "створюючи враження, що збираються передати Україні".

Так звані журналісти додають, що наручники з них зняли вже в актовій залі однієї з білоруських урядових будівель. Поряд із сином Лукашенка там також нібито перебували білоруський генпрокурор і співробітники компетентних органів РФ. Білоруська сторона, зі свого боку, принесла вибачення.

Біднесенькі вагнерівці

Пропаганда переконує, що найманцям провели первинний медичний огляд. Крім того, декого відправили на процедуру зняття побоїв. Рупори агресії Кремля запевняють, що всі отримані під час затримання травми буде зафіксовано та задокументовано.

Водночас у щонайменше чотирьох залишилися сліди жорсткого застосування сили. Серед інших пошкоджень – поламані ребра, пошкодження внутрішніх органів, черепно-мозкові травми.

Зараз усі перебувають на карантині у Підмосков’ї.

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Головне про затримання вагнерівців у Білорусі

29 липня 32 бойовиків проросійського угрупування "Вагнера" затримали біля Мінська , ще одного спіймали на півдні країни.

, ще одного спіймали на півдні країни. За словами білоруської влади, метою перебування вагнерівців у країні була "дестабілізація ситуації під час виборчої кампанії".

Натомість російська влада, яка формально не має відношення до бойовиків, запевнила: Білорусь була лише відправною точкою для вагнерівців до Стамбула . Бойовики, мовляв, просто затрималися на довше, бо не встигли на літак.

. Бойовики, мовляв, просто затрималися на довше, бо не встигли на літак. Україна надіслала запит на видачу їй 28 з 32 найманців – кожен з них брав участь у війні на Донбасі, а 9 навіть були громадянами України.

14 серпня влада Білорусі відпустила 32 з 33 найманців до Росії . Одного залишили, адже він – громадянин Білорусі.

. Одного залишили, адже він – громадянин Білорусі. Офіційний Київ засудив таке рішення Мінська.

Детальніше з діяльністю найманців "Вагнера" та що відомо про цю організацію – можете ознайомитися за цим посиланням.