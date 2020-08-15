Російські ЗМІ повідомили, що влада не збирається в будь-який спосіб карати військових найманців, яких Росії повернула Білорусь. Це при тому, що російське законодавство прямо забороняє такий вид діяльності.

Усі 32 росіян не будуть переслідуватися російською владою через підозру Білорусі в причетності до ПВК "Вагнера", повідомляє Интерфакс з посиланням на власні джерела.

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Джерело запевнило, що кримінальне чи будь-яке інше переслідування найманцям не загрожує. Після повернення в Росію їх просто відпустять по своїх домівках.

Найгірше, що загрожує російським найманцям – це двотижнева самоізоляція, аби вони не завезли з Білорусі коронавірусу.

Що на це каже російське законодавство?

Кримінальний кодекс Росії прямо забороняє військове найманство. Якщо найманець бере участь у війні на території іншої держави, то йому загрожує від 3 до 7 років за ґратами.

Втім за цією статтею в Росії, мабуть, ще нікого не покарали. ПВК "Вагнера" хоча і є приватною, повністю контролюється державною владою.

Росія використовує найманців, аби не оголошувати офіційної війни іншим державам, а також щоб від цієї війни відмежуватися. Так, наприклад, неодноразово було на Донбасі. Покарання прописане в законодавстві лише для того, аби уберегти монополію влади на військових найманців.

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