Рішення несправедливе, а наслідки можуть бути трагічними, – Зеленський про вагнерівців
Напередодні Білорусь віддала 32 із 33 затриманих вагнерівців Росії. Українські державні органи засудили такий крок. Несправедливим та неприйнятним назвав це і президент Володимир Зеленський.
Зеленський відреагував на передачу Білоруссю бійців "Вагнера" Росії. Відповідний допис він зробив у телеграмі.
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На мій погляд, це дивно, некоректно й точно неприйнятно в дружніх міждержавних відносинах,
– написав президент.
Зеленський обґрунтував думку двома тезами
- по-перше, публічно говорили про якесь нібито втручання України у внутрішні процеси в Білорусі. Президент запевнив, що цього точно не було;
- по-друге, людей, які насправді мають стосунок до втручання справ як у Білорусі, так і в Україні, демонстративно віддали третій стороні.
"Це історія, в якій знехтували довірою, об’єктивністю та адекватною оцінкою негативних наслідків", – пояснив Зеленський.
Він також зазначив, що вагнерівців відправили до РФ попри наявні домовленості про суто юридичний та об’єктивний підхід до оцінки цієї справи.
Якою була реакція Білорусі на звернення України
- Офіс генпрокурора звертався до прокуратури Білорусі щодо видачі затриманих до України. Відповіді не було.
- Крім того, були активні спроби дипломатичними та особистими каналами довести нашим партнерам, чому правильно и коректно було б піти саме запропонованим нами шляхом. Це теж не дало результату.
Вважаємо, м’яко кажучи, такий крок несправедливим, таким, що не відповідає духу відносин між Україною та Білоруссю, заснованих на принципах поваги та взаємної допомоги,
– підсумував президент.
За його словами, наслідки цього рішення будуть трагічними. Зеленський побоюється, щоб Білорусі не довелося отримати на своїй території "ще один знекровлений, палаючий Донбас".
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Затримання та передача вагнерівців РФ: основне
- 29 липня 32 бойовиків проросійського угрупування "Вагнера" затримали біля Мінська, одного спіймали на півдні країни.
- За словами білоруської влади, метою перебування вагнерівців у країні була "дестабілізація ситуації під час виборчої кампанії".
- Натомість російська влада, яка формально не має відношення до бойовиків, запевнила: Білорусь була лише відправною точкою для вагнерівців до Стамбула. Бойовики, мовляв, просто затрималися на довше, бо не встигли на літак.
- 14 серпня Білорусь віддала 32 із 33 затриманих раніше бійців ПВК "Вагнера" Росії. Одного затриманого залишили, адже в нього є білоруське громадянство.
- В Україні на це відреагували МЗС, РНБО, Офіс генпрокурора та Офіс Президента. Усі ці українські державні органи засуджують такий крок зі сторони Білорусі.