Напередодні Білорусь віддала 32 із 33 затриманих вагнерівців Росії. Українські державні органи засудили такий крок. Несправедливим та неприйнятним назвав це і президент Володимир Зеленський.

Зеленський відреагував на передачу Білоруссю бійців "Вагнера" Росії. Відповідний допис він зробив у телеграмі.

Читайте також Білорусь віддала 32 вагнерівців Росії: як на це відреагувала Україна

На мій погляд, це дивно, некоректно й точно неприйнятно в дружніх міждержавних відносинах,

– написав президент.

Зеленський обґрунтував думку двома тезами

по-перше, публічно говорили про якесь нібито втручання України у внутрішні процеси в Білорусі. Президент запевнив, що цього точно не було;

по-друге, людей, які насправді мають стосунок до втручання справ як у Білорусі, так і в Україні, демонстративно віддали третій стороні.

"Це історія, в якій знехтували довірою, об’єктивністю та адекватною оцінкою негативних наслідків", – пояснив Зеленський.

Він також зазначив, що вагнерівців відправили до РФ попри наявні домовленості про суто юридичний та об’єктивний підхід до оцінки цієї справи.

Якою була реакція Білорусі на звернення України

Офіс генпрокурора звертався до прокуратури Білорусі щодо видачі затриманих до України. Відповіді не було.

звертався до прокуратури Білорусі щодо видачі затриманих до України. Відповіді не було. Крім того, були активні спроби дипломатичними та особистими каналами довести нашим партнерам, чому правильно и коректно було б піти саме запропонованим нами шляхом. Це теж не дало результату.

Вважаємо, м’яко кажучи, такий крок несправедливим, таким, що не відповідає духу відносин між Україною та Білоруссю, заснованих на принципах поваги та взаємної допомоги,

– підсумував президент.

За його словами, наслідки цього рішення будуть трагічними. Зеленський побоюється, щоб Білорусі не довелося отримати на своїй території "ще один знекровлений, палаючий Донбас".

Дізнайтеся більше Що насправді вагнерівці робили в Білорусі: 9 важливих фактів

Затримання та передача вагнерівців РФ: основне