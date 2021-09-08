Київ начебто отримав від Вашингтона фінансування і технічну допомогу. ЗМІ стверджують про це, посилаючись на колишніх високопоставлених чиновників української військової розвідки.

До речі У трьох форматах: журналіст Bellingcat анонсував вихід матеріалу про "вагнерівців"

Зазначають, що українську сторону щодо організації операції консультувало Центральне розвідувальне управління при уряді США.

У США не підтверджують інформацію

Високопоставлений чиновник США заявив, що розвідка знала про операцію, але не була до неї причетна.

Він припустив, що такі заяви колишні українські розвідники можуть робити, аби зняти провину з Києва за провал операції.

Українські агенти вербували росіян

За словами джерел ЗМІ, українські агенти видавали себе за співробітників приватної військової компанії. Вони вербували росіян начебто для захисту нафтових об'єктів у Венесуелі. Пропонували контракти на 5 тисяч доларів на місяць, однак насправді просто хотіли передати бойовиків Києву.

Видання зауважило, що "на приманку попалися сотні потенційних претендентів". Вони самі надсилали докази свого військового досвіду, зокрема, на Донбасі.

Відтак працівники української розвідки обрали 28 росіян, які пов'язані з незаконними операціями в Україні. Ще 5 були без будь-яких зв’язків. Росіянам сказали, що їх відправлять до Туреччини для транзитного рейсу в Каракас. Насправді вони мали прибути в Київ для арешту.

План змінився через пандемію COVID-19

Через пандемію коронавірусу Росія закрила свої кордони. Проте Москва дозволяла поїздки у Білорусь. Тому бойовиків автобусом привезли до Мінська.

Співрозмовники ЗМІ наголосили, що невдача з операцією стала серйозним ударом для української розвідки. Річ у тім, що над планом нібито працювали 18 місяців.

CNN просило коментар в українських офіційних осіб, але ті не відповіли на запит.

Що відомо про операцію з вагнерівцями