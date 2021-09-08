Киев якобы получил от Вашингтона финансирование и техническую помощь. СМИ утверждают об этом, ссылаясь на бывших высокопоставленных чиновников украинской военной разведки.

Кстати В трех форматах: журналист Bellingcat анонсировал выход материала о "вагнеровцах"

Отмечают, что украинскую сторону по организации операции консультировало Центральное разведывательное управление при правительстве США.

В США не подтверждают информацию

Высокопоставленный чиновник США заявил, что разведка знала об операции, но не была к ней причастна.

Он предположил, что такие заявления бывшие украинские разведчики могут делать, чтобы снять вину с Киева за провал операции.

Украинские агенты вербовали россиян

По словам источников СМИ, украинские агенты выдавали себя за сотрудников частной военной компании. Они вербовали россиян якобы для защиты нефтяных объектов в Венесуэле. Предлагали контракты на 5 тысяч долларов в месяц, однако на самом деле просто хотели передать боевиков Киеву.

Издание отметило, что "на приманку попались сотни потенциальных претендентов". Они сами присылали доказательства своего военного опыта, в частности, на Донбассе.

Поэтому работники украинской разведки выбрали 28 россиян, которые связаны с незаконными операциями в Украине. Еще 5 были без каких-либо связей. Россиянам сказали, что их отправят в Турцию для транзитного рейса в Каракас. На самом деле они должны были прибыть в Киев для ареста.

План изменился из-за пандемии COVID-19

Из-за пандемии коронавируса Россия закрыла свои границы. Однако Москва разрешала поездки в Беларусь. Поэтому боевиков автобусом привезли в Минск.

Собеседники СМИ отметили, что неудача с операцией стала серьезным ударом для украинской разведки. Дело в том, что над планом якобы работали 18 месяцев.

CNN просило комментарий у украинских официальных лиц, но те не ответили на запрос.

Что известно об операции с вагнеровцами