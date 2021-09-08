Киев якобы получил от Вашингтона финансирование и техническую помощь. СМИ утверждают об этом, ссылаясь на бывших высокопоставленных чиновников украинской военной разведки.
Кстати В трех форматах: журналист Bellingcat анонсировал выход материала о "вагнеровцах"
Отмечают, что украинскую сторону по организации операции консультировало Центральное разведывательное управление при правительстве США.
В США не подтверждают информацию
Высокопоставленный чиновник США заявил, что разведка знала об операции, но не была к ней причастна.
Он предположил, что такие заявления бывшие украинские разведчики могут делать, чтобы снять вину с Киева за провал операции.
Украинские агенты вербовали россиян
По словам источников СМИ, украинские агенты выдавали себя за сотрудников частной военной компании. Они вербовали россиян якобы для защиты нефтяных объектов в Венесуэле. Предлагали контракты на 5 тысяч долларов в месяц, однако на самом деле просто хотели передать боевиков Киеву.
Издание отметило, что "на приманку попались сотни потенциальных претендентов". Они сами присылали доказательства своего военного опыта, в частности, на Донбассе.
Поэтому работники украинской разведки выбрали 28 россиян, которые связаны с незаконными операциями в Украине. Еще 5 были без каких-либо связей. Россиянам сказали, что их отправят в Турцию для транзитного рейса в Каракас. На самом деле они должны были прибыть в Киев для ареста.
План изменился из-за пандемии COVID-19
Из-за пандемии коронавируса Россия закрыла свои границы. Однако Москва разрешала поездки в Беларусь. Поэтому боевиков автобусом привезли в Минск.
Собеседники СМИ отметили, что неудача с операцией стала серьезным ударом для украинской разведки. Дело в том, что над планом якобы работали 18 месяцев.
CNN просило комментарий у украинских официальных лиц, но те не ответили на запрос.
Что известно об операции с вагнеровцами
- В Беларуси в конце июля 2020 года задержали бойцов российского военного формирования "Вагнера".
- В СМИ появилась информация, якобы это была операция украинских спецслужб, однако она сорвалась из-за Офиса Президента.
- Украинские власти это отрицали.
- Журналисты Bellingcat анонсировали расследование по делу вагнеровцев.
- По словам представителя президента в Конституционном Суде Украины Федора Вениславского, для ОП нет причин бояться расследования Bellingcat.
- Кстати, президент Владимир Зеленский рассказал, что еще летом 2020 года разговаривал с Лукашенко об истории с вагнеровцами. Украинский лидер заявил: он сам позвонил белорусскому политику.