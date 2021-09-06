Текстовая версия расследования выйдет в течение ближайшего месяца. Об этом заявил Христо Грозев на MezhyhiryaFest-2021.

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Фильм перенесли из-за расследования CNN

По его словам, премьеру фильма перенесли из-за расследования, которое делало CNN. Он отметил, что расследования изданий немного пересекаются.

Известно о 3 форматах расследования

Как рассказал Христо Грозев, расследование опубликуют в трех форматах:

  • 2-часовой документальный фильм-расследование. Его опубликуют не раньше, чем в 2022 году;
  • более короткий документальный фильм – медийный продукт, который выпустят раньше;
  • текстовая версия, которая появится в течение ближайшего месяца.

Украинская власть не дала комментариев

Команда Bellingcat хотела взять комментарии у украинских властей. Но никто из представителей политической верхушки не предоставил их.

"Мы ждали их ответа полгода. Но я считаю, что они сделали много позитивных вещей, чтобы доказать, что эта история ложная, что они не виновны", – сказал расследователь.

Коротко о деле "вагнеровцев"

  • В Беларуси в конце июля 202 года задержали бойцов иностранного военного формирования "Вагнера".
  • Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не собирался выдавать "вагнеровцев" Украине.
  • В СМИ появилась информация, якобы Офис Президента провалил операцию украинских спецслужб по этому делу.
  • По словам представителя президента в Конституционном Суде Украины Федора Вениславского, для ОП нет причин бояться расследования Bellingcat.