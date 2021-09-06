Текстовая версия расследования выйдет в течение ближайшего месяца. Об этом заявил Христо Грозев на MezhyhiryaFest-2021.
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Фильм перенесли из-за расследования CNN
По его словам, премьеру фильма перенесли из-за расследования, которое делало CNN. Он отметил, что расследования изданий немного пересекаются.
Известно о 3 форматах расследования
Как рассказал Христо Грозев, расследование опубликуют в трех форматах:
- 2-часовой документальный фильм-расследование. Его опубликуют не раньше, чем в 2022 году;
- более короткий документальный фильм – медийный продукт, который выпустят раньше;
- текстовая версия, которая появится в течение ближайшего месяца.
Украинская власть не дала комментариев
Команда Bellingcat хотела взять комментарии у украинских властей. Но никто из представителей политической верхушки не предоставил их.
"Мы ждали их ответа полгода. Но я считаю, что они сделали много позитивных вещей, чтобы доказать, что эта история ложная, что они не виновны", – сказал расследователь.
Коротко о деле "вагнеровцев"
- В Беларуси в конце июля 202 года задержали бойцов иностранного военного формирования "Вагнера".
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не собирался выдавать "вагнеровцев" Украине.
- В СМИ появилась информация, якобы Офис Президента провалил операцию украинских спецслужб по этому делу.
- По словам представителя президента в Конституционном Суде Украины Федора Вениславского, для ОП нет причин бояться расследования Bellingcat.