Текстова версія розслідування вийде упродовж найближчого місяця. Про це заявив Христо Грозєв на MezhyhiryaFest-2021.

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Фільм перенесли через розслідування CNN

За його словами, прем'єру фільму перенесли через розслідування, яке робило видання CNN. Він зауважив, що розслідування видань трохи перетинаються.

Відомо про 3 формати розслідування

Як розповів Христо Грозєв, розслідування опублікують у трьох форматах:

  • 2-годинний документальний фільм-розслідування. Його опублікують не раніше, ніж у 2022 році;
  • коротший документальний фільм – медійний продукт, який випустять раніше;
  • текстова версія, яка з'явиться упродовж найближчого місяця.

Українська влада не дала коментарів

Команда Bellingcat хотіла взяти коментарі в української влади. Але ніхто з представників політичної верхівки не надав їх.

"Ми чекали на їхні відповіді пів року. Але я вважаю, що вони зробили багато позитивних речей, аби довести, що ця історія – неправдива, що вони не винні", – наголосив розслідувач.

Коротко про справу "вагнерівців"

  • У Білорусі наприкінці липня 202 року затримали бійців іноземного військового формування "Вагнера".
  • Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не збирався видавати "вагнерівців" Україні.
  • У ЗМІ з'явилась інформація, нібито Офіс Президента провалив операцію українських спецслужб у цій справі.
  • За словами представника президента у Конституційному Суді України Федора Веніславського, для ОП немає причин боятись розслідування Bellingcat.