Текстова версія розслідування вийде упродовж найближчого місяця. Про це заявив Христо Грозєв на MezhyhiryaFest-2021.
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Фільм перенесли через розслідування CNN
За його словами, прем'єру фільму перенесли через розслідування, яке робило видання CNN. Він зауважив, що розслідування видань трохи перетинаються.
Відомо про 3 формати розслідування
Як розповів Христо Грозєв, розслідування опублікують у трьох форматах:
- 2-годинний документальний фільм-розслідування. Його опублікують не раніше, ніж у 2022 році;
- коротший документальний фільм – медійний продукт, який випустять раніше;
- текстова версія, яка з'явиться упродовж найближчого місяця.
Українська влада не дала коментарів
Команда Bellingcat хотіла взяти коментарі в української влади. Але ніхто з представників політичної верхівки не надав їх.
"Ми чекали на їхні відповіді пів року. Але я вважаю, що вони зробили багато позитивних речей, аби довести, що ця історія – неправдива, що вони не винні", – наголосив розслідувач.
Коротко про справу "вагнерівців"
- У Білорусі наприкінці липня 202 року затримали бійців іноземного військового формування "Вагнера".
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не збирався видавати "вагнерівців" Україні.
- У ЗМІ з'явилась інформація, нібито Офіс Президента провалив операцію українських спецслужб у цій справі.
- За словами представника президента у Конституційному Суді України Федора Веніславського, для ОП немає причин боятись розслідування Bellingcat.