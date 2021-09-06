Текстова версія розслідування вийде упродовж найближчого місяця. Про це заявив Христо Грозєв на MezhyhiryaFest-2021.

Читайте також Зеленський до цього зовсім не причетний, – Лукашенко прокоментував справу "вагнерівців"

Фільм перенесли через розслідування CNN

За його словами, прем'єру фільму перенесли через розслідування, яке робило видання CNN. Він зауважив, що розслідування видань трохи перетинаються.

Нагадаємо! Розслідування про зрив спецоперації щодо захоплення "вагнерівців" повинні були опублікувати ще 29 липня 2021 року – до річниці "Вагнергейту".

Відомо про 3 формати розслідування

Як розповів Христо Грозєв, розслідування опублікують у трьох форматах:

2-годинний документальний фільм-розслідування . Його опублікують не раніше, ніж у 2022 році;

. Його опублікують не раніше, ніж у 2022 році; коротший документальний фільм – медійний продукт, який випустять раніше;

– медійний продукт, який випустять раніше; текстова версія, яка з'явиться упродовж найближчого місяця.

Українська влада не дала коментарів

Команда Bellingcat хотіла взяти коментарі в української влади. Але ніхто з представників політичної верхівки не надав їх.

"Ми чекали на їхні відповіді пів року. Але я вважаю, що вони зробили багато позитивних речей, аби довести, що ця історія – неправдива, що вони не винні", – наголосив розслідувач.

Коротко про справу "вагнерівців"