Зеленского не надо упрекать. Это заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время "Прямой линии".

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Лукашенко: Я не знал, чей это след

По его словам, украинского президента нужно было наказать разве за то, что он не прислал своего генпрокурора, чтобы защитить ребят, если они украинцы.

Какой бы Зеленский был бы нехороший – это ненужная вакханалия. Зеленский к этому (сливу информации – 24 канал) совсем не причастен,

– подчеркнул Лукашенко.

Он заявил, что если бы в Беларусь приехал генеральный прокурор Украины, а не России, то могла бы быть совсем другая история.

"Я не знал, чей это след: русский или украинский. Я просто не начал с этим разбираться", – добавил Лукашенко.

Обратите внимание! Расследование Христо Грозева о срыве спецоперации по захвату "вагнеровцев" должны были опубликовать к годовщине "Вагнергейта" – то есть до 29 июля 2021 года. Но 28 июля автор фильма заявил, что пока точной даты нет, но расследование выйдет "в ближайшее время".

Кстати, представитель президента в Конституционном Суде Украины Федор Вениславский заявил, что Офису Президента нечего бояться в расследовании Bellingcat.

Дело "вагнеровцев": что о нем известно