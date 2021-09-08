Голова фракції "Слуга народу" Арахамія нагадав, що у Верховній Раді створили тимчасову слідчу комісію. Її члени отримали доступ до державної таємниці. Зокрема, задля розслідування справи "вагнеріців".
Зауважте У трьох форматах: журналіст Bellingcat анонсував вихід матеріалу про "вагнерівців"
Моє бачення не змінилося. Я вважаю, що будь-яку спецоперація, яку роблять українські або не українські спецслужби, не мають коментувати у ЗМІ. Це повністю таємно, гриф,
– заявив Арахамія.
Матеріал CNN
- За даними CNN, Штати начебто могли допомагати Україні з проведенням операції, метою якої було затримати у Білорусі 33 вагнерівців. За даними телеканалу, до цього могло бути причетне навіть ЦРУ.
- Від Вашингтона офіційний Київ начебто отримав фінансування та технічну допомогу.
- Водночас високопоставлений чиновник США спростував інформацію про причетність своєї країни до спецоперації. Однак він зауважив: розвідка Штатів знала про неї.
- За даними ЗМІ, українські розвідники начебто видавали себе за співробітників приватної військової компанії. Вони нібито вербували росіян для охорони нафтових об'єктів у Венесуелі – за це пропонували 5 тисяч доларів щомісяця.
- Бойовики, спокусившись на гроші, самі надсилали докази своєї незаконної діяльності на Донбасі.
Затримання "вагнерівців": головне
- Влітку 2020 року у Білорусі затримали "вагнерівців" – бійців російського військового формування "Вагнера".
- За даними ЗМІ, це була спецоперація української розвідки. Водночас вона начебто зірвалася через Офіс Президента.
- Тим часом в Україні цю інформацію спростували.
- Журналісти з Bellingcat розпочали своє розслідування.