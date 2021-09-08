Председатель фракции "Слуга народа" Арахамия напомнил, что в Верховной Раде создали временную следственную комиссию. Ее члены получили доступ к государственной тайне. В частности, для расследования дела вагнероцев.

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Мое видение не изменилось. Я считаю, что любую спецоперацию, которую делают украинские или не украинские спецслужбы, не должны комментировать в СМИ. Это совершенно секретно, гриф,

– заявил Арахамия.

Материал CNN

По данным CNN, Штаты якобы могли помогать Украине с проведением операции, целью которой было задержать в Беларуси 33 вагнеровца. По данным телеканала, к этому могло быть причастно даже ЦРУ.

От Вашингтона официальный Киев якобы получил финансирование и техническую помощь.

В то же время высокопоставленный чиновник США опроверг информацию о причастности своей страны к спецоперации. Однако он заметил: разведка Штатов знала о ней.

По данным СМИ, украинские разведчики якобы выдавали себя за сотрудников частной военной компании. Они якобы вербовали россиян для охраны нефтяных объектов в Венесуэле – за это предлагали 5 тысяч долларов ежемесячно.

Боевики, польстившись на деньги, сами присылали доказательства своей незаконной деятельности на Донбассе.

Задержание вагнеровцев: главное