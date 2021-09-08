Радник керівника ОП Михайло Подоляк у коментарі 24 каналу зауважив: іноді трапляються такі анекдотичні ситуації, що їх навіть складно придумати. Політик повідомив: не пройшло навіть декількох годин після публікації, як представник російської ФСБ похвалив матеріал CNN.

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Відставники як завжди щось коментують

За словами Подоляка, цей матеріал побудували за принципом "все як завжди".

Зокрема, американські "відставники" щось підтверджують. Тим часом інші джерела щось спростовують. Усіх вирізняє одне: анонімність. Жодних прізвищ або посад. Це знецінює джерело інформації.

Публікація та реакція ФСБ була синхронною

Подоляк наголосив, що при такому змісті матеріалу варто звернути увагу на синхронність публікації та заяви ФСБ.

Радник керівника ОП закликав пригадати: коли востаннє офіційний представник ФСБ коментував якийсь матеріал, опублікований у ЗМІ. Таку реакцію Подоляк назвав "сигналом для ЗМІ". Тепер російські пропагандисти розганятимуть матеріал з посиланням на CNN.

Опублікували російську "дезу"

Подоляк наголосив, що матеріал вийшов напередодні зустрічі Володимира Путіна та самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

При цьому ніхто вже не здивується, якщо ФСБ похвалить і тих українських діячів, зокрема, журналістів, політиків або колишніх спецслужбистів, які підставили CNN і просто забезпечили переклад на англійську старої російської "дези",

– наголосив Подоляк.

Він також зауважив, що вперше цю "дезу" поширила ще у серпні 2020 року у "Комсомольській правді". Відтоді нічого нового та суттєвого до "скандалу навколо вагнерівців" додати так і не зуміли.

"Можна тільки шкодувати, що запущена через російську пропагандистську "Комсомольську правду" історія прикриття для появи "вагнерівцев" у Білорусі досі гуляє по медіа на радість і задоволення ФСБ", – підсумував Подоляк.

CNN про вагнерівців

Телеканал CNN опублікував матеріал, у якому мовилося, що США начебто могли допомагати Україні працювати над затриманням вагнерівців у Білорусі. Згадали навіть про начебто допомогу ЦРУ.

Водночас високопоставлений чиновник США заявив, що американські розвідники нібито знали про операцію, але жодної допомоги не було.

За даними CNN, українські розвідники вербували росіян буцімто для охорони нафтових об'єктів у Венесуелі, обіцяючи зарплату 5 тисяч доларів щомісяця. А коли бойовики надавали докази своєї причетності до незаконної діяльності на Донбасі, розвідники готували їх до затримання.

CNN не наважується назвати Крим українським

Телеканал CNN у серпні 2021 року опинився в епіцентрі скандалу через окупований Крим.

У повідомленні CNN про медуз, які заполонили узбережжя Чорного моря, використали формулювання "на цей пляж у Криму у Східній Європі викинули величезні зграї медуз".

викинули величезні зграї медуз". Читачі обурилися та почали нагадувати CNN, що Крим – це Україна. І кадри, які подані у матеріалі, зняли на українському березі.

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