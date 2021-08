У своєму дописі CNN розповідає, що на пляжі Криму море викинуло величезну кількість медуз. "Красуні" заважають туристам насолоджуватися відпочинком.

На цей пляж у Криму у Східній Європі викинули величезні зграї медуз,

– мовиться у повідомленні.

Також у дописі наголосили: медузи збираються вздовж узбережжя щороку, аби розмножуватися. Однак висока температура води створила ідеальні умови для зростання їхньої кількості.

Допис CNN обурив користувачів соцмережі. У коментарях вони наголосили, що Крим – це Україна. І берег, знятий на відео, – український.



Допис CNN / Скриншот 24 каналу

Окупація Криму: останні новини

У Києві 23 серпня відбувся саміт Кримської платформи. Участь у ньому взяли понад 40 міжнародних делегацій. Разом вони підписали відкриту декларацію.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Кримська платформа уже стала поразкою для Росії. Водночас Україна продовжить працювати.

Володимир Зеленський заявив про необхідність посилення безпеки у Чорноморському регіоні. За словами президента, "Україна послідовно виступає за посилення присутності в регіоні Чорного моря сил та засобів членів НАТО, розширення програм спільних навчань та тренувань".

