В своей заметке CNN рассказывает, что на пляже Крыма море выбросило огромное количество медуз. "Красавицы" мешают туристам наслаждаться отдыхом.

На этот пляж в Крыму в Восточной Европе выбросили огромные стаи медуз,

– говорится в сообщении.

Также в заметке отметили: медузы собираются вдоль побережья ежегодно, чтобы размножаться. Однако высокая температура воды создала идеальные условия для роста их количества.

Сообщение CNN возмутило пользователей соцсети. В комментариях они отметили, что Крым – это Украина. И берег, снятый на видео, – украинский.



Сообщение CNN / Скриншот 24 канала

В Киеве 23 августа состоялся саммит Крымской платформы. Участие в нем приняли более 40 международных делегаций. Вместе они подписали открытую декларацию.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Крымская платформа уже стала поражением для России. В то же время Украина продолжит работать.

Владимир Зеленский заявил о необходимости усиления безопасности в Черноморском регионе. По словам президента, "Украина последовательно выступает за усиление присутствия в регионе Черного моря сил и средств членов НАТО, расширение программ совместных учений и тренировок".

Текст публикации CNN:

Huge swarms of jellyfish have washed up on this beach in Crimea in Eastern Europe.

The creatures gather along the coast every year to feed and breed, but higher water temperatures have created ideal conditions for their numbers to boom.