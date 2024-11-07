Об этом сообщили в Суспільному. Воздушные силы перед тем предупреждали об угрозе от БПЛА для города.

Хронология ночи "Шахеды" терроризируют Украину и угрожают Киеву: где сейчас воздушная тревога

Атака дронов на Одессе 7 ноября: что известно

Воздушную тревогу в Одесской области объявили ночью 7 ноября в 01:58, а отбой объявили в 02:16. И за это время враг успел атаковать Одессу ударным беспилотником.

Сначала Воздушные силы сообщили о движении "Шахедов" через Черное море в направлении Одесской области, в частности Черноморска. Затем уточнили, что они летят в сторону самой Одессы.

И в 02:13 стало известно, что в Одессе услышали взрыв. Местные мониторинговые сообщества указали, что это силы ПВО сбили беспилотник. Другой или официальной информации по этому поводу на момент публикации не было.

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