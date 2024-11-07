Про це повідомили у Суспільному. Повітряні сили перед цим попереджали про загрозу від БпЛА для міста.

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Атака дронів на Одесі 7 листопада: що відомо

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили вночі 7 листопада о 01:58, а відбій оголосили о 02:16. Та за цей час ворог встиг атакувати Одесу ударним безпілотником.

Спершу Повітряні сили повідомили про рух "Шахедів" через Чорне море в напрямку Одеської області, зокрема Чорноморська. Потім уточнили, що вони летять у бік самої Одеси.

І о 02:13 стало відомо, що в Одесі почули вибух. Місцеві моніторингові спільноти вказали, що це сили ППО збили безпілотник. Іншої або офіційної інформації щодо цього на момент публікації не було.

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