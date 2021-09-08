Советник руководителя ОП Михаил Подоляк в комментарии 24 каналу заметил: иногда случаются такие анекдотические ситуации, которые даже сложно придумать. Политик сообщил: не прошло даже несколько часов после публикации, как представитель российской ФСБ похвалил материал CNN.

Заметьте Это совершенно секретно, гриф – Арахамия о расследовании CNN в отношении "вагнеровцев"

Отставники как всегда что-то комментируют

По словам Подоляка, этот материал построен по принципу "все как всегда".

В частности, американские "отставники" что-то подтверждают. Между тем другие источники что-то опровергают. Всех отличает одно: анонимность. Никаких фамилий или должностей. Это обесценивает источник информации.

Публикация и реакция ФСБ была синхронной

Подоляк отметил, что при таком содержании материала следует обратить внимание на синхронность публикации и заявления ФСБ.

Советник руководителя ОП призвал вспомнить: когда в последний раз официальный представитель ФСБ комментировал какой-то материал, опубликованный в СМИ. Такую реакцию Подоляк назвал "сигналом для СМИ". Теперь российские пропагандисты разгонять материал со ссылкой на CNN.

Опубликовали российскую "дезу"

Подоляк отметил, что материал вышел накануне встречи Владимира Путина и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

При этом никто не удивится, если ФСБ похвалит и тех украинских деятелей, в частности, журналистов, политиков или бывших спецслужбистов, которые подставили CNN и просто обеспечили перевод на английский старой российской "дезы",

– отметил Подоляк.

Он также отметил, что впервые эту "дезу" распространили еще в августе 2020 года в "Комсомольской правде". С тех пор ничего нового и существенного к "скандалу вокруг вагнеровцев" добавить так и не сумели.

"Можно только сожалеть, что запущенная через российскую пропагандистскую "Комсомольскую правду" история прикрытие для появления "вагнеровцев" в Беларуси до сих пор гуляет по медиа на радость и удовольствие ФСБ", – подытожил Подоляк.

CNN о вагнеровцах

Телеканал CNN опубликовал материал, в котором говорилось, что США якобы могли помогать Украине работать над задержанием вагнеровцев в Беларуси. Вспомнили даже о якобы помощи ЦРУ.

В то же время высокопоставленный чиновник США заявил, что американские разведчики якобы знали об операции, но никакой помощи не было.

По данным CNN, украинские разведчики вербовали россиян якобы для охраны нефтяных объектов в Венесуэле, обещая зарплату 5 тысяч долларов в месяц. А когда боевики оказывали доказательства своей причастности к незаконной деятельности на Донбассе, разведчики готовили их к задержанию.

CNN не решается назвать Крым украинским

Телеканал CNN в августе 2021 года оказался в эпицентре скандала из-за оккупированного Крыма.

В сообщении CNN о медузах, которые заполонили побережье Черного моря, использовали формулировку "на этот пляж в Крыму в Восточной Европе выбросили огромные стаи медуз".

выбросили огромные стаи медуз". Читатели возмутились и начали напоминать CNN, что Крым – это Украина. И кадры, которые представлены в материале, сняли на украинском берегу.

Задержание вагнеровцев: главное