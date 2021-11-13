Головний розслідувач Bellingcat Христо Грозєв заявив раніше, що навіть напівпровальна операція з вагнерівцями має багато цінного. Наприклад, містить доказову базу.
Зауважте ТСК щодо вагнерівців має питання до міністра оборони Тарана
На початку наступного тижня опублікують наш довгоочікуваний звіт "Вагнергейт", у якому нададуть деталі того, що призвело до арешту 33 підозрюваних російських найманців у Білорусі в липні 2020 року,
– мовиться у повідомленні.
Операція з вагнерівцями: головне
- У липні 2020 року в санаторії під Мінськом затримали 33 бойовиків російського військового формування "Вагнера".
- Згодом у ЗМІ повідомили, що це була начебто операція українських спецслужб, яка зірвалась через дії Офісу Президента. Українська влада це заперечила.
- Журналісти з Bellingcat повідомили, що оприлюднять розслідування щодо справи вагнерівців.
Допис Bellingcat:
Early next week our long awaited "Wagnergate" report will be published, providing details of what led to the arrest of 33 suspected Russian mercenaries in Belarus in July 2020.