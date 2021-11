Главный расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил ранее, что даже полупровальная операция с вагнеровцами имеет много ценного. К примеру, содержит доказательную базу.

Заметьте У ВСК по вагнеровцам есть вопросы к министру обороны Тарану

В начале следующей недели опубликуют наш долгожданный отчет "Вагнергейт", в котором предоставят детали того, что привело к аресту 33 подозреваемых российских наемников в Беларуси в июле 2020 года.

– говорится в сообщении.

Заметьте! Bellingcat – это проект команды независимых расследователей и гражданских журналистов. Участие в нем принимают представители более 20 стран мира. История проекта стартовала еще в 2014 году.

Операция с вагнеровцами: главное

В июле 2020 года в санатории под Минском задержали 33 боевиков российского военного формирования "Вагнера".

Впоследствии в СМИ сообщили, что это была якобы операция украинских спецслужб, которая сорвалась из-за действий Офиса Президента. Украинские власти это отрицали.

Журналисты из Bellingcat сообщили, что обнародуют расследование по делу вагнеровцев.

Пост Bellingcat:

