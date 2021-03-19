В последнее время в украинских медиа все чаще вспоминают проект Bellingcat. В частности, в контексте ранее анонсированного обнародования расследования относительно якобы сорванной спецоперации по задержанию украинскими спецслужбами группы "вагнеровцев". Рассказываем, что известно об этом резонансном расследовании и чем вообще занимается команда Bellingcat.

Кто такие Bellingcat?

Bellingcat – это проект команды независимых расследователей и гражданских журналистов из более чем 20 стран мира. Они используют данные из открытых источников и социальных сетей для расследования различных тем: от мексиканских наркобаронов и преступлений против человечества до отслеживания использования химического оружия и конфликтов во всем мире.

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Его основал британский гражданский журналист Элиот Хиггинс в 2014 году. Запуск состоялся за счет взносов на краудфандинговой платформе Kickstarter. Сегодня в Bellingcat работает 18 штатных работников и более 30 сотрудников по всему миру, которыми руководит команда из четырех человек.



Элиот Хиггинс / Фото Getty Images

Название происходит от идиомы Bell the cat, а само выражение – из басни, авторство которой приписывают Эзопу. В ней речь идет о мышах, которые придумали способ уберечься от кота: повесить ему на шею колокольчик, чтобы было слышно, как он приближается. Однако ни одна мышь так и не решилась это сделать. По сути высказывание обозначает риск собственным благополучием ради того, чтобы принести пользу многим.

Самые известные расследования Bellingcat

Инновационные подходы Bellingcat к использованию открытых данных и анализ гражданских журналистов были особенно значимыми для проведения расследований о конфликтах, преступлениях и нарушении прав человека.

В частности, за проектом – определение основного подозреваемого в расследовании катастрофы рейса МН17 малайзийских авиалиний, который был сбит над Донбассом в июле 2014 года – высокопоставленного российского разведчика. Кроме того, Bellingcat в течение четырех лет собирал и публиковал ключевую информацию, касающуюся этого преступления: отслеживание перевозки из России в Украину ракетной установки, из которой сбили боинг, определения места запуска ракеты и установление всех причастных к совершению преступления. Объединенная следственная группа, которая официально занималась расследованием катастрофы, впоследствии подтвердила данные Bellingcat.

При этом расследователи использовали данные из открытых источников: сообщения, фото и видео в социальных сетях, в частности, со страниц пророссийских боевиков. Фотографии они сравнивали со спутниковыми снимками, анализировали и определяли место проведения съемки.



Скриншот по расследованию Bellingcat о катастрофе MH17

Также сотрудники проекта расследовали отравление бывшего офицера военной разведки РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте 2018 года. Bellingcat смог раскрыть трех подозреваемых в преступлении высокопоставленных офицеров ГРУ. Это подтвердило утверждение Британии о том, что за использованием нервно-паралитического вещества "Новичок" против Скрипалей стоит Москва.



Юлия и Сергей Скрипали / Фото News UK

За последний год значительный резонанс приобрело расследование группы по делу об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального тем же "Новичком". Проводил его Bellingcat вместе с коллегами из The Insider, CNN и DerSpigel. Так, расследователи использовали базы данных, слитые в сеть или на "черном рынке", в частности информацию об авиаперелетах и биллингах мобильных операторов, чтобы установить личности сотрудников ФСБ, которые следили за Навальным накануне его отравления.



Расследование дела Навального / Фото Bellingcat

Группа проводила и ряд расследований, касающихся войны в Сирии: анализ химической атаки 7 апреля 2018 года в Думе, разоблачение незаконной доставки бельгийскими компаниями нервно-паралитического агента "Зарин" в Сирию, использование беспилотников негосударственными субъектами в Сирии и в Ираке и тому подобное.

Финансирование и партнеры

Сейчас, согласно опубликованным на официальном сайте данным, Bellingcat получает гранты от таких организаций:

Adessium

The National Endowment for Democracy

The Dutch Postcode Lottery

Zandstorm CV

Sigrid Rausing Trust

Stichting Saxum Volutum

Кроме того, проект является партнером Open Information Partnership и частью Global Investigative Journalism Network. Также Bellingcat сотрудничает с Global Legal Action Network в рамках Йеменского проекта.

Около 35% бюджета проекта привлекается путем семинаров, что его сотрудники, журналисты-расследователи, проводят во всем мире.

Bellingcat также получает помощь от ряда международных организаций в доступе к их программному обеспечению и ресурсам.

Новое расследование проекта о "Вагнергейте": что известно

Сейчас Bellingcat готовится обнародовать первую часть большого расследования о вероятном срыве спецоперации по задержанию боевиков подконтрольной РФ неофициальной частной военной компании "Вагнера", которые летели из России через Минск в конце июля 2020 года. Тогда показательно задержали 33 боевиков, которые остановились в санатории под Минском. Часть из них воевала на стороне "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе.

Сначала в Беларуси заявили, якобы у боевиков была цель дестабилизировать ситуацию в стране перед президентскими выборами (9 августа). Украина требовала их экстрадиции, однако Минск отправил задержанных "вагнеровцев" обратно в Россию.

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Позже журналист Юрий Бутусов отметил, что украинские спецслужбы в течение длительного времени готовили спецоперацию по задержанию этой группы "вагнеровцев". Организовали их перелет из Москвы в Минск, якобы предложив работу в охране нефтяных объектов в Венесуэле. Из Минска они должны были лететь в Стамбул, но по дороге, под вымышленным предлогом, самолет экстренно посадили бы в Киеве, где боевиков должны были задержать. Операция, по словам Бутусова, провалилась как раз в Минске. В Офисе Президента Украины тем временем категорически отрицают существование такого плана.

В декабре 2020 года журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев рассказал, что у команды проекта есть доказательства существования упомянутой выше спецоперации, которую должны были осуществить работники Минобороны Украины совместно с сотрудниками СБУ. По его словам, первую часть расследования должны обнародовать в первом квартале 2021 года. А полный документальный фильм для Netflix будет готов в течение года.

Интервью Bellingcat по этому поводу дали, в частности, пятый президент Украины Петр Порошенко, который якобы санкционировал начало спецоперации, ветеран Евгений Шевченко, который сотрудничал с НАБУ и одним из первых написал о провале спецоперации, и высокопоставленные работники ГУР Минобороны, которые принимали участие в этой спецоперации.

Недавно украинский журналист Дмитрий Гордон отмечал, что, по его данным, первая часть расследования должна была выйти 15 марта. Впоследствии он "перенес" на 5 апреля – "ориентировочно". Однако основатель Bellingcat Элиот Хиггинс опроверг это в своем Twitter, объяснив, что расследователи еще не определились с датой обнародования информации.