Ермак отметил, что 21 ноября его видели на Аллее Небесной Сотни. Политик отметил, что все детали расписал в своем посте, а также анонсировал интервью.

Кстати Обычная практика – Монастырский об использовании авиации ГСЧС Ермаком

Если вас интересует празднование моего дня рождения – я его праздновал в понедельник практически ночью, когда приехал к родителям,

– сказал Ермак.

Журналисты спросили, был ли Ермак ли в Синегоре 21 ноября. Сначала глава ОП отвернулся, но затем добавил, что "был в Гуте в пятницу и в субботу, то есть 19 – 20 ноября".

Расследование касательно праздновании юбилея Ермака